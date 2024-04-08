Как самостоятельно узнать породу кошек

Как определить породу кошки?

1:29 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Очень часто владельцы кошек стремятся узнать породу своего питомца. Однако определить породу по внешнему виду иногда бывает сложно. Особенности окраса, длина шерсти и прочие внешние признаки не всегда являются ключом к распознаванию породы кошки. Давайте разберемся в этом подробнее.

Фото: openverse.org by en:User:TrinnyTrue is licensed under CC BY-SA 3.0.

Многие кошки, не имеющие родословной, называются домашними короткошерстными иди длинношерстными. Эти кошки, хоть и не являются чистопородными, ничем не уступают породистым животным по своим качествам.

Тем не менее, иногда можно встретить настоящих породистых кошек, например, британцев или сфинксов, у которых нет документов, подтверждающих их происхождение. Такие кошки называются фенотипично породистыми, хотя их генетическая история остается неизвестной.

Для того чтобы узнать, действительно ли ваша кошка является породистой, необходимо обращаться к документам. Метрика (на котенка) или родословная (на взрослую кошку) содержат информацию о происхождении животного и его предках определенной породы. Если у вас есть эти документы, ваша кошка может считаться породистой. Также существует возможность узнать породу кошку по экспертной оценке.

Важно понимать, что система признания породистости кошек создана с целью предотвращения случайного разведения и сохранения стандартов пород.

В конечном итоге, самое главное — забота и любовь к вашему питомцу, вне зависимости от его происхождения.