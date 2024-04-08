Как самостоятельно узнать породу кошек

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Как определить породу кошки?

1:29
Зоосфера » Кошки

Очень часто владельцы кошек стремятся узнать породу своего питомца. Однако определить породу по внешнему виду иногда бывает сложно. Особенности окраса, длина шерсти и прочие внешние признаки не всегда являются ключом к распознаванию породы кошки. Давайте разберемся в этом подробнее.

Как определить породу кошки?
Фото: openverse.org by en:User:TrinnyTrue is licensed under CC BY-SA 3.0.

Многие кошки, не имеющие родословной, называются домашними короткошерстными иди длинношерстными. Эти кошки, хоть и не являются чистопородными, ничем не уступают породистым животным по своим качествам.

Тем не менее, иногда можно встретить настоящих породистых кошек, например, британцев или сфинксов, у которых нет документов, подтверждающих их происхождение. Такие кошки называются фенотипично породистыми, хотя их генетическая история остается неизвестной.

Для того чтобы узнать, действительно ли ваша кошка является породистой, необходимо обращаться к документам. Метрика (на котенка) или родословная (на взрослую кошку) содержат информацию о происхождении животного и его предках определенной породы. Если у вас есть эти документы, ваша кошка может считаться породистой. Также существует возможность узнать породу кошку по экспертной оценке.

Важно понимать, что система признания породистости кошек создана с целью предотвращения случайного разведения и сохранения стандартов пород.

В конечном итоге, самое главное — забота и любовь к вашему питомцу, вне зависимости от его происхождения.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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