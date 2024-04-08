Захватывающие сердца и экраны: это официально самые популярные коты в TikTok

Названы самые популярные коты в TikTok

2:03 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Социальные медиа платформы становятся не только местом для обмена новостями и идеями, но и местом, где звездами могут стать даже самые обычные домашние животные.

Фото: flickr.com by Melv_L - MACASR is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В мире TikTok коты завоевали огромную популярность благодаря своему милому внешнему виду, забавным привычкам и бесконечному запасу комичных моментов. В этой статье мы рассмотрим некоторых из самых популярных котов в TikTok, которые захватили сердца миллионов пользователей по всему миру.

Nala Cat

Nala Cat, по кличке Королева Кошек, является одним из самых известных котов в мире соцсетей. Ее веселые приключения, прекрасные глаза и непринужденный стиль завоевали более 5 миллионов подписчиков на TikTok. Каждое видео с Nala Cat — это источник умиления и позитивной энергии.

Smoothie the Cat

Smoothie, известная как самая красивая кошка в мире, действительно поражает своей внешностью. Ее густая меховая шуба и интенсивные зеленые глаза стали источником восхищения для более чем 4 миллионов подписчиков на TikTok. Видео с Smoothie покоряют не только своим внешним видом, но и ее игривым характером.

Hosico Cat

Hosico, с его милыми мордашкой и неутомимым энтузиазмом, завоевал сердца более 3 миллионов подписчиков на TikTok. Этот пушистый котенок из России прославился своими забавными видео, где он играет, прыгает и шалит, принося радость своим фанатам по всему миру.

Pudgethecat

Pudge, с его уникальным взглядом и веселыми приключениями, привлек более 2 миллионов подписчиков на TikTok. Этот забавный котенок из Сиэтла стал знаменитостью благодаря своим необычным выражениям лица и неповторимому чувству юмора.

Coby the Cat

Coby, с его бирюзовыми глазами и харизматичной личностью, захватил сердца более 1 миллиона подписчиков на TikTok. Видео с этим красивым котом полны веселых моментов и невероятной игривости, что делает его одним из самых популярных котов в мире соцсетей.