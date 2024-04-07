Даже мухи не обидят: 4 породы собак, которые уживаются с кем-угодно

Самые дружелюбные породы собак

1:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Существует множество пород собак, обладающих добрыми и миролюбивыми натурами, но среди них есть четверка, которая особенно выделяется своими качествами.

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Эти породы не только дружелюбны, но и абсолютно безобидны, не способные причинить вред ни одному существу, даже такому маленькому, как муха.

Лабрадор ретривер — этот пес считается одним из лучших семейных питомцев в мире. Он известен своей невероятной дружелюбностью и отсутствием агрессии. Лабрадор ретривер способен подарить своим хозяевам максимум нежности, ласки и любви.

Ньюфаундленд — большой и добрый пес, который обожает людей и животных. Несмотря на свой размер, он абсолютно безопасен и способен наполнить жизнь своих хозяев только позитивом и радостью.

Сенбернар — этот огромный пес является идеальным защитником для своей семьи, но при этом обладает добротой и миролюбием. Сенбернары часто становятся звездами кино благодаря своему дружелюбному характеру.

Пудель — порода, отличающаяся не только послушным поведением, но и готовностью угодить своему хозяину любыми способами. Пудели общительны, игривы и внимательны к своим хозяевам и окружающим существам.

Каждая из этих пород собак обладает уникальными качествами и способностями, делая их идеальными компаньонами для любой семьи.