Существует множество пород собак, обладающих добрыми и миролюбивыми натурами, но среди них есть четверка, которая особенно выделяется своими качествами.
Эти породы не только дружелюбны, но и абсолютно безобидны, не способные причинить вред ни одному существу, даже такому маленькому, как муха.
Лабрадор ретривер — этот пес считается одним из лучших семейных питомцев в мире. Он известен своей невероятной дружелюбностью и отсутствием агрессии. Лабрадор ретривер способен подарить своим хозяевам максимум нежности, ласки и любви.
Ньюфаундленд — большой и добрый пес, который обожает людей и животных. Несмотря на свой размер, он абсолютно безопасен и способен наполнить жизнь своих хозяев только позитивом и радостью.
Сенбернар — этот огромный пес является идеальным защитником для своей семьи, но при этом обладает добротой и миролюбием. Сенбернары часто становятся звездами кино благодаря своему дружелюбному характеру.
Пудель — порода, отличающаяся не только послушным поведением, но и готовностью угодить своему хозяину любыми способами. Пудели общительны, игривы и внимательны к своим хозяевам и окружающим существам.
Каждая из этих пород собак обладает уникальными качествами и способностями, делая их идеальными компаньонами для любой семьи.
Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.