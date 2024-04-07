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Бесстрашные как лев: 5 пород собак, которые отличаются своей смелостью

Бесстрашные породы собак

1:20
Зоосфера » Собаки

Собака, будучи родственником дикого волка, в своей сути сохраняет потенциально опасные черты. Однако мир собачьих пород настолько разнообразен, что среди множества пушистых декоративных питомцев выделяются настоящие храбрецы. 

Бесстрашные породы собак
Фото: commons.wikimedia. org by Takashi Hososhima is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Малинуа, являющаяся разновидностью бельгийской овчарки, вселяет уважение своим крепким и энергичным телосложением. Эти собаки, будучи известными своей выносливостью и подвижностью, служат в армии, полиции и спасательных службах. Они обладают волевым характером и неистовой силой.

Кане-корсо, как представители группы молоссов, известны своей мощью и преданностью. Эти уверенные в себе собаки считаются одними из самых храбрых, о чем свидетельствует итальянская поговорка "Храбрый как корсо".

Немецкая овчарка, с ее безграничной отвагой, стала неотъемлемой частью полицейских и военных служб. Их уравновешенный характер и способность принимать самостоятельные решения заслуживают восхищения.

Доберман пинчер, считающийся одной из самых бесстрашных пород, идеально подходит для защиты. Их мускулистое тело, скорость и энергия позволяют им эффективно служить семье.

Канарский дог, с мощными челюстями и проворностью, станет неукротимой силой при необходимости защищать уют своего дома. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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