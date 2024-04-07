ТОП-10 пород собак, превосходящих в силе и мощи даже Питбуля

Существует распространенное мнение о том, что питбули являются самыми сильными собаками. Однако в действительности всё иначе.
Представляем список пород собак, которые превосходят питбулей по силе и мощи, благодаря своему внушительному весу и грозной челюсти.
1. Кангал.
2. Среднеазиатская овчарка.
3. Кавказская овчарка.
4. Тибетский мастиф.
5. Тоса-ину.
6. Бордоский дог.
7. Южноафриканский бурбуль.
8. Бульмастиф.
9. Неаполитанский мастиф.
10. Аргентинский дог.
Будьте в курсе собачьих особенностей и выбирайте породу с учетом всех нюансов! Вас удивит, насколько многосторонен и захватывающ мир собачьих пород.
Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.