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ТОП-10 пород собак, превосходящих в силе и мощи даже Питбуля

Породы собак, которые сильнее Питбуля

0:53
Зоосфера » Собаки

Существует распространенное мнение о том, что питбули являются самыми сильными собаками. Однако в действительности всё иначе.

Породы собак, которые сильнее Питбуля
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Russian Ministry of Defence is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Представляем список пород собак, которые превосходят питбулей по силе и мощи, благодаря своему внушительному весу и грозной челюсти.

1. Кангал.

2. Среднеазиатская овчарка.

3. Кавказская овчарка.

4. Тибетский мастиф.

5. Тоса-ину.

6. Бордоский дог.

7. Южноафриканский бурбуль.

8. Бульмастиф.

9. Неаполитанский мастиф.

10. Аргентинский дог.

Будьте в курсе собачьих особенностей и выбирайте породу с учетом всех нюансов! Вас удивит, насколько многосторонен и захватывающ мир собачьих пород.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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