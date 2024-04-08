Гадкий утенок: эти породы считаются самыми уродливыми среди представителей собачьего мира

Кинологи назвали самые некрасивые породы собак

1:20 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Мир собачьих пород разнообразен, но не всегда их внешний вид соответствует стандартам красоты. В некоторых случаях собаки выходят за рамки общепринятых представлений о привлекательности.

Фото: openverse.org by johnynek is licensed under CC BY-SA 2.0.

Красота в глазах смотрящего, и многие питомцы, считающиеся "уродливыми", обладают особым шармом и привлекательностью.

Одной из наиболее известных "уродливых" пород является китайская хохлатая собака. Её уникальный внешний вид — обнаженная кожа, выраженные складки и мохнатые хохолки на голове — могут вызвать разнообразные реакции у людей. Однако, за странным внешним обликом скрывается дружелюбный и ласковый характер.

Еще одной породой, которая может вызвать неоднозначные ощущения, является бульдог. Их короткий нос, массивная морда и складки кожи делают их внешний вид далеким от стандартов красоты. Тем не менее, они пользуются огромной популярностью среди собачьих любителей благодаря своему доброму характеру и неповторимому чувству юмора.

Нельзя не упомянуть породу борзая. Их стройные тела, длинные ноги и худые морды действительно делают их выдающимися в представлении о "уродливых" собаках. Но для ценителей этой породы их грациозность и уникальный внешний вид являются воплощением элегантности и красоты.