Ангелы во плоти: названы породы кошек, которые занимают первые места в рейтингах по доброте

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Эксперты назвали самые добрые породы кошек

2:10
Зоосфера » Кошки

Выбор правильной породы кошки может быть сложным заданием для будущего владельца. Одним из главных критериев при выборе является характер животного.

Эксперты назвали самые добрые породы кошек
Фото: Wikipedia by Creador1921 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Эксперты давно изучают породы кошек, чтобы определить, какие из них обладают наиболее дружелюбным и добрым характером. В результате исследований были выделены несколько пород, которые особенно выделяются своей добротой и привязанностью к хозяевам.

Первой породой, которая часто называется одной из самых дружелюбных, является мейн-кун. Эти кошки обладают крупным телосложением и густой шерстью, но их характер — главное богатство.

Мейн-куны известны своей ласковостью, дружелюбием и способностью налаживать контакт с разными членами семьи. Они не только любят общество людей, но и обладают игривым и дружелюбным отношением к другим животным.

Другой породой, которая пользуется заслуженной репутацией добродушных и ласковых кошек, является рэгдолл. Эти кошки получили свое название благодаря своей особой реакции на поднятие: они расслабляются и словно "как тряпичная кукла" расслабленно обливаются в руках своего владельца.

Рэгдолл известны своей спокойной натурой и привязанностью к людям. Они часто становятся преданными компаньонами, следуя за своими хозяевами по пятам и любя участвовать во всех их делах.

Бирманская кошка также выделяется среди пород с добрым характером. Эти кошки обладают красивой окраской и голубыми глазами, но их ласковость и доброта столь же привлекательны. Бирманцы известны своей спокойной природой, они обожают внимание и ласку со стороны своих хозяев и часто становятся настоящими компаньонами на всю жизнь.

Следует отметить, что характер кошки зависит не только от ее породы, но и от индивидуальных особенностей каждого животного. Важно учитывать, что даже в рамках одной породы могут встречаться различия в характере. При выборе домашнего питомца рекомендуется обращаться к зарегистрированным заводчикам или приютам, где специалисты могут помочь подобрать кошку, соответствующую вашим предпочтениям и образу жизни.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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