Домашних животных запрещено поминать: соблюдайте правила, если не хотите сгореть в священном огне

Священник Бандин объяснил запрет на поминание домашних животных

0:51 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Священник Андрей Бандин, который является настоятелем Храмового комплекса Нижегородского кремля, высказал предупреждение относительно неприемлемости поминания домашних животных.

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По мнению представителя Русской православной церкви, дар бессмертной души, способной мыслить, чувствовать и продолжать жить после смерти, дан исключительно человеку. Именно поэтому верующие молятся за души усопших, оказывают милостыню и зажигают свечи в храмах.

Верно Бандину, животные, как утверждает священнослужитель, лишены бессмертной души. Следовательно, молитвы за их упокой рассматриваются как проявление неправильной привязанности.

Кроме того, Бандин предостерегает, что вспоминание умерших питомцев может помешать человеку вступить в Царство Божие. По его мнению, связь с животным может удерживать человека на земле.