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Почему собак считают лучшими врачами: они не нуждаются в дипломах и сертификатах

Россиянам ответили, почему собак считают лучшими врачами

1:41
Зоосфера » Собаки

Собаки не нуждаются в дипломах или сертификатах, чтобы стать лучшими терапевтами. Их присутствие и простое прикосновение могут иметь невероятно благотворный эффект на человеческое здоровье.

Россиянам ответили, почему собак считают лучшими врачами
Фото: flickr.com by Nenad Stojkovic is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Вот почему собаки считаются одними из лучших терапевтов:

  • Умение привнести радость и утешение: Собаки известны своей способностью поднять настроение и привнести радость в жизнь. Их игривость и безусловная любовь становятся настоящим источником утешения для людей в любой ситуации.
  • Способность снижать стресс: исследования показывают, что общение с собаками способствует снижению уровня стресса и тревоги у людей. Простое поглаживание собаки может снизить уровень кортизола — гормона стресса — и улучшить общее психоэмоциональное состояние.
  • Повышение социальной активности: собаки стимулируют социальное взаимодействие. Прогулки с собакой часто привлекают внимание окружающих, что способствует легкому общению и установлению новых контактов для тех, кто склонен к социальной изоляции.
  • Улучшение физического здоровья: уход за собакой подразумевает ежедневные прогулки и физическую активность. Это способствует улучшению физического здоровья хозяев, включая снижение давления, укрепление сердечно-сосудистой системы и улучшение общей выносливости.
  • Помощь в психотерапии и реабилитации: собаки играют значительную роль в психотерапии и реабилитации различных групп людей, включая ветеранов, детей с особыми потребностями и людей с психическими расстройствами. Их присутствие и взаимодействие способствуют улучшению эмоционального благополучия и развитию социальных навыков.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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