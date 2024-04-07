Кошка думает, что у вас нет вкуса: ученые ответили, какие питомцы предпочитают послушать музыку

Ученые рассказали, какую музыку предпочитают коты

1:55 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Музыка оказывает влияние на нас, но как она воспринимается кошками? Это вопрос, который долгое время волновал не только любителей музыки, но и зоологов. Последние исследования показывают, что кошки не только способны различать звуки, но и имеют предпочтения в музыкальных жанрах.

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Эксперты в области поведения животных из различных университетов и научных центров обратили своё внимание на этот вопрос. Одним из самых значимых исследований в этой области является работа команды исследователей из Университета Висконсина, которая провела серию экспериментов, чтобы определить, какие жанры музыки вызывают какую-либо реакцию у кошек.

Проводя наблюдения за поведением кошек в ответ на различные музыкальные композиции, исследователи обнаружили, что многие из них предпочитают спокойные мелодии с мягкими звуками. Классическая музыка, особенно композиции с использованием струнных инструментов, оказалась наиболее привлекательной для кошек. Они проявляли повышенный интерес и спокойствие, когда звучали произведения Моцарта, Баха и других композиторов.

Тем не менее, не стоит забывать, что у каждой кошки своя индивидуальность и предпочтения. Некоторые животные могут реагировать на другие жанры музыки. Например, некоторые из них проявляли интерес к музыке с более ритмичным звучанием, такой как джаз или электронная музыка.

Однако стоит отметить, что музыкальные предпочтения кошек могут зависеть не только от жанра, но и от их настроения и характера. Например, кошки, склонные к более активному поведению, могут проявлять больший интерес к более энергичной музыке, в то время как более спокойные кошки могут предпочитать мягкие мелодии.

Также важно отметить, что реакция кошек на музыку может быть индивидуальной и изменчивой. Одна и та же кошка может вести себя по-разному в разное время или в разных обстоятельствах.