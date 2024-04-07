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Кошка думает, что у вас нет вкуса: ученые ответили, какие питомцы предпочитают послушать музыку

Ученые рассказали, какую музыку предпочитают коты

1:55
Зоосфера » Кошки

Музыка оказывает влияние на нас, но как она воспринимается кошками? Это вопрос, который долгое время волновал не только любителей музыки, но и зоологов. Последние исследования показывают, что кошки не только способны различать звуки, но и имеют предпочтения в музыкальных жанрах.

Ученые рассказали, какую музыку предпочитают коты
Фото: openverse.org by budding is licensed under CC BY-NC 2.0.

Эксперты в области поведения животных из различных университетов и научных центров обратили своё внимание на этот вопрос. Одним из самых значимых исследований в этой области является работа команды исследователей из Университета Висконсина, которая провела серию экспериментов, чтобы определить, какие жанры музыки вызывают какую-либо реакцию у кошек.

Проводя наблюдения за поведением кошек в ответ на различные музыкальные композиции, исследователи обнаружили, что многие из них предпочитают спокойные мелодии с мягкими звуками. Классическая музыка, особенно композиции с использованием струнных инструментов, оказалась наиболее привлекательной для кошек. Они проявляли повышенный интерес и спокойствие, когда звучали произведения Моцарта, Баха и других композиторов.

Тем не менее, не стоит забывать, что у каждой кошки своя индивидуальность и предпочтения. Некоторые животные могут реагировать на другие жанры музыки. Например, некоторые из них проявляли интерес к музыке с более ритмичным звучанием, такой как джаз или электронная музыка.

Однако стоит отметить, что музыкальные предпочтения кошек могут зависеть не только от жанра, но и от их настроения и характера. Например, кошки, склонные к более активному поведению, могут проявлять больший интерес к более энергичной музыке, в то время как более спокойные кошки могут предпочитать мягкие мелодии.

Также важно отметить, что реакция кошек на музыку может быть индивидуальной и изменчивой. Одна и та же кошка может вести себя по-разному в разное время или в разных обстоятельствах.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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