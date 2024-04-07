Борьба с лишним весом у мопсов: секреты здоровья и долголетия вашего пушистого друга

Три интересных факта, которые нужно знать перед тем, как купить мопса

1:20 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Мопсы — это одна из самых востребованных пород собак, отличающихся своей уникальной внешностью и привлекательным характером.

Фото: Wikipedia by Berko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

Их добродушный и спокойный нрав также известен и ценится среди любителей собак. Эти пушистые друзья обладают множеством особенностей, которые делают их по-настоящему уникальными.

Происхождение и история

Мопсы имеют древние корни, их использовали не только в качестве компаньонов, но и в охотничьих экспедициях. Этих собак также называли "пажами" и они пользовались особым вниманием со стороны аристократии.

Характер и поведение

Мопсы обладают высоким уровнем интеллекта, что делает их податливыми к обучению и дрессировке. Они общительны и веселы, но иногда могут проявлять упрямство, настаивая на своем мнении. Мопсы очень энергичны и любят активные игры и занятия. Эти собаки дружелюбны, что делает их отличными компаньонами для детей и других животных.

Анатомия и недостатки

Из-за особенной формы мордочки мопсы могут храпеть. Также из-за анатомических особенностей они могут подвергаться различным заболеваниям. Мопсы склонны к ожирению из-за своего аппетита и часто просят еду, поэтому важно следить за их питанием.

Избыточный вес может накапливаться из-за возраста или недостатка физической активности.