Шокирующая правда: за милым личиком этих пород собак скрывается настоящий кошмар

Доставят сплошные хлопоты: три самые проблемные породы собак, которых тяжело воспитывать

1:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Иногда за привлекательной внешностью собак могут скрываться неприятные черты характера. Обучение и дрессировка таких проблемных питомцев становятся более сложными. В итоге эти животные вырастают неуклюжими, принося хозяину постоянные хлопоты и затруднения.

Фото: Wikipedia by Luigi Borromeo is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic.

Порода джек-рассел-терьер , хоть и маленькая, может причинить много хлопот своему владельцу. Эти собаки изобилуют энергией и гиперактивны, что требует постоянного контроля и внимания при их воспитании. Стойкость и даже строгость иногда необходимы для успешного обучения этой породы. Кроме того, не рекомендуется держать собак этой породы в доме, где есть маленькие дети.

, хоть и маленькая, может причинить много хлопот своему владельцу. Эти собаки изобилуют энергией и гиперактивны, что требует постоянного контроля и внимания при их воспитании. Стойкость и даже строгость иногда необходимы для успешного обучения этой породы. Кроме того, не рекомендуется держать собак этой породы в доме, где есть маленькие дети. Порода сиба-ину может показаться очаровательной, но их характер может быть сложным. Эти животные склонны к независимости и могут попытаться уйти, если им скучно. Им также не рекомендуется компании других животных или маленьких собак, так как они могут воспринимать их как добычу.

может показаться очаровательной, но их характер может быть сложным. Эти животные склонны к независимости и могут попытаться уйти, если им скучно. Им также не рекомендуется компании других животных или маленьких собак, так как они могут воспринимать их как добычу. Чау-чау могут быть настойчивыми и упрямыми. Эта порода не подходит для новичков, их обучение требует твердой руки и много терпения.