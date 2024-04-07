Шокирующая правда: за милым личиком этих пород собак скрывается настоящий кошмар

Иногда за привлекательной внешностью собак могут скрываться неприятные черты характера. Обучение и дрессировка таких проблемных питомцев становятся более сложными. В итоге эти животные вырастают неуклюжими, принося хозяину постоянные хлопоты и затруднения.
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Порода джек-рассел-терьер, хоть и маленькая, может причинить много хлопот своему владельцу. Эти собаки изобилуют энергией и гиперактивны, что требует постоянного контроля и внимания при их воспитании. Стойкость и даже строгость иногда необходимы для успешного обучения этой породы. Кроме того, не рекомендуется держать собак этой породы в доме, где есть маленькие дети.
Порода сиба-ину может показаться очаровательной, но их характер может быть сложным. Эти животные склонны к независимости и могут попытаться уйти, если им скучно. Им также не рекомендуется компании других животных или маленьких собак, так как они могут воспринимать их как добычу.
Чау-чау могут быть настойчивыми и упрямыми. Эта порода не подходит для новичков, их обучение требует твердой руки и много терпения.