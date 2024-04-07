Угроза или забота?: какие действия хозяев могут вызывать тревогу у их пушистых друзей

Так делать нельзя: три привычки хозяев, которые раздражают собак

1:28 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Иногда хозяева не всегда могут понять своих домашних питомцев. При этом часто люди предпринимают действия, которые не нравятся животным. Определенные привычки владельцев могут раздражать собак и вызывать у них нервозность.

Фото: Илья Панфёров/Pravda.ru

Громкий голос и активные жесты

Собаки не всегда понимают слова человека. Однако они хорошо воспринимают другие сигналы, такие как тон голоса и жесты. Поэтому при общении с собакой лучше не кричать и не махать руками слишком активно. Ведь животное может расценить это как угрозу и реагировать соответствующе.

Попытки погладить

Хозяева могут гладить питомца по морде, голове или ушам. Но такие действия могут вызывать раздражение у животных. Поэтому важно обращать внимание на реакцию питомца. Если собака отворачивается или отходит назад, то, вероятно, она не приветствует такие прикосновения. Подобная реакция может наблюдаться у животного, если его пытаются погладить незнакомые люди.

Неуместные объятия

Когда человек обнимает своего питомца, он демонстрирует свою любовь и заботу. Но для животных это может означать нечто иное. В природе подобные жесты могут интерпретироваться как попытки установить свое господство. Поэтому когда человек пытается обнять собаку, она может почувствовать страх и беспокойство. Поэтому важно следить за реакцией питомца и прекратить объятия, если они ему не по душе.