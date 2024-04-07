Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Удачное ли сейчас время для покупки квартиры в Москве — ответ неоднозначный
Ученым впервые удалось сделать флуоресцентные метки на молекулах РНК и проследить за их жизненным циклом
Как крысы автостраховку помогли получить
Москвичи приобрели более 9000 объектов недвижимости за 10 лет
Глава ФЛГР Вяльбе боялась, что на первой в истории гонке в гору в Кировске не будет болельщиков
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что объем экономики Рунета за 5 лет вырос до 16,4 трлн рублей
"Хеллбой: Горбун" — всё, что нужно знать о грядущем фильме
Жировое отложение на животе: что вызывает его появление и как с ним бороться
Сорта зелёного горошка для посадки
Угроза или забота?: какие действия хозяев могут вызывать тревогу у их пушистых друзей

Так делать нельзя: три привычки хозяев, которые раздражают собак

1:28
Зоосфера

Иногда хозяева не всегда могут понять своих домашних питомцев. При этом часто люди предпринимают действия, которые не нравятся животным. Определенные привычки владельцев могут раздражать собак и вызывать у них нервозность.

Так делать нельзя: три привычки хозяев, которые раздражают собак
Фото: Илья Панфёров/Pravda.ru

Громкий голос и активные жесты

Собаки не всегда понимают слова человека. Однако они хорошо воспринимают другие сигналы, такие как тон голоса и жесты. Поэтому при общении с собакой лучше не кричать и не махать руками слишком активно. Ведь животное может расценить это как угрозу и реагировать соответствующе.

Попытки погладить

Хозяева могут гладить питомца по морде, голове или ушам. Но такие действия могут вызывать раздражение у животных. Поэтому важно обращать внимание на реакцию питомца. Если собака отворачивается или отходит назад, то, вероятно, она не приветствует такие прикосновения. Подобная реакция может наблюдаться у животного, если его пытаются погладить незнакомые люди.

Неуместные объятия

Когда человек обнимает своего питомца, он демонстрирует свою любовь и заботу. Но для животных это может означать нечто иное. В природе подобные жесты могут интерпретироваться как попытки установить свое господство. Поэтому когда человек пытается обнять собаку, она может почувствовать страх и беспокойство. Поэтому важно следить за реакцией питомца и прекратить объятия, если они ему не по душе.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Ответная реакция англосаксов не заставила себя долго ждать: США и Великобритания передадут Австралии атомные подводные лодки в ответ на политику Китая

Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.

США и Великобритания передадут Австралии атомные подводные лодки
Лимонная вода для похудения: рассказываем, как приготовить
Тёплая вода с лимоном: как правильно сделать классический вариант знаменитой воды "для похудения"
Алла Пугачёва обратилась к сыну Гарри: "Позвони охране, чтобы ворота открыли"
Паника в мировом сообществе: почему ученые бьют тревогу из-за антарктических льдов
Взятие Часов Яра армией РФ создаст серьёзные проблемы украинским силам Дмитрий Плотников НАТО проиграл РФ битву за Украину и распадётся из-за внутренних противоречий Любовь Степушова
Они готовы отдать жизнь за вас: названы породы самых верных и преданных кошек
Избавьтесь от монилиоза на яблонях: проведите эту обработку для борьбы с заболеваниям
Мария Погребняк честно рассказала о причинах развода с мужем-футболистом
Мария Погребняк честно рассказала о причинах развода с мужем-футболистом
Последние материалы
Ученым впервые удалось сделать флуоресцентные метки на молекулах РНК и проследить за их жизненным циклом
Как крысы автостраховку помогли получить
Москвичи приобрели более 9000 объектов недвижимости за 10 лет
Глава ФЛГР Вяльбе боялась, что на первой в истории гонке в гору в Кировске не будет болельщиков
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что объем экономики Рунета за 5 лет вырос до 16,4 трлн рублей
"Хеллбой: Горбун" — всё, что нужно знать о грядущем фильме
Жировое отложение на животе: что вызывает его появление и как с ним бороться
Сорта зелёного горошка для посадки
Душистые травы для чая на собственном участке
Идеи для красивого сада
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников