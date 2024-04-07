Угроза или забота?: какие действия хозяев могут вызывать тревогу у их пушистых друзей

Иногда хозяева не всегда могут понять своих домашних питомцев. При этом часто люди предпринимают действия, которые не нравятся животным. Определенные привычки владельцев могут раздражать собак и вызывать у них нервозность.
Громкий голос и активные жесты
Собаки не всегда понимают слова человека. Однако они хорошо воспринимают другие сигналы, такие как тон голоса и жесты. Поэтому при общении с собакой лучше не кричать и не махать руками слишком активно. Ведь животное может расценить это как угрозу и реагировать соответствующе.
Попытки погладить
Хозяева могут гладить питомца по морде, голове или ушам. Но такие действия могут вызывать раздражение у животных. Поэтому важно обращать внимание на реакцию питомца. Если собака отворачивается или отходит назад, то, вероятно, она не приветствует такие прикосновения. Подобная реакция может наблюдаться у животного, если его пытаются погладить незнакомые люди.
Неуместные объятия
Когда человек обнимает своего питомца, он демонстрирует свою любовь и заботу. Но для животных это может означать нечто иное. В природе подобные жесты могут интерпретироваться как попытки установить свое господство. Поэтому когда человек пытается обнять собаку, она может почувствовать страх и беспокойство. Поэтому важно следить за реакцией питомца и прекратить объятия, если они ему не по душе.
Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.