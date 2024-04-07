Секреты кошачьей психологии: узнайте, почему ваша кошка может бояться вас и как изменить ситуацию в лучшую сторону

Как понять, что кошка вас боится: три внезапных признака страха питомца

1:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Хотя кошка известна как хищник, она также обладает довольно чувствительным нравом. Иногда кошки могут начать испытывать страх перед своими хозяевами по разным причинам.Как понять, что ваш питомец испытывает страх перед вами?

Фото: catza.net by Heikki Siltala is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Есть три признака, которые указывают на это, но они не всегда легко заметны.

Игнорирование кошкой: Если вы зовете вашего питомца, но он не откликается и предпочитает держаться в стороне, это может быть признаком страха. В таком случае лучше не настаивать на общении с кошкой.

Если вы зовете вашего питомца, но он не откликается и предпочитает держаться в стороне, это может быть признаком страха. В таком случае лучше не настаивать на общении с кошкой. Кошка прижимается к полу: Обратите внимание на походку вашего пушистого друга. Если он ходит, сгибая лапы и старается прижаться к земле в вашем присутствии, это может быть признаком страха.

Обратите внимание на походку вашего пушистого друга. Если он ходит, сгибая лапы и старается прижаться к земле в вашем присутствии, это может быть признаком страха. Меняется мимика кошки: Признаки страха могут проявляться через прижатые к голове уши и расширенные зрачки. Кроме того, кошка может начать шипеть, если вы пытаетесь подойти к ней.

Если вы заметили, что ваша кошка испытывает страх перед вами, можно попробовать исправить ситуацию довольно легко.

Очень важно не применять никакого насилия по отношению к вашему питомцу и своевременно уделять ему внимание, как обычным кормом, так и лакомствами.