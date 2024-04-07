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Как сохранить своего пушистого друга от весенних угроз: три совета для безопасных прогулок

Должен знать каждый хозяин: три главные опасности, которые подстерегают собак весной

1:27
Зоосфера

С приходом весны и теплой погоды многие люди предпочитают проводить больше времени со своими питомцами на свежем воздухе. Однако важно помнить, что в этот период года собакам грозят определенные опасности. Поэтому во время прогулок с животными необходимо соблюдать определенные меры предосторожности.

Должен знать каждый хозяин: три главные опасности, которые подстерегают собак весной
Фото: unsplash.com by Robert Larsson squareddesign is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Весной клещи становятся активнее после зимней спячки, при этом они могут быть переносчиками различных опасных заболеваний. Поэтому рекомендуется обрабатывать животных специальными средствами от клещей и избегать прогулок в лесных зонах и местах с высокой травой.

По возвращении домой стоит осмотреть питомца на наличие паразитов.

Весной на земле может появиться много различного мусора, который был скрыт под снегом. Это могут быть стеклянные бутылки или другие опасные предметы, которые могут причинить вред животному. Поэтому важно следить, чтобы питомец не получил травмы или не случайно не съел что-то на улице.

Также следует помнить о том, что весной растения могут обрабатываться химическими веществами, которые могут быть опасными для собак.

Еще одной опасностью весеннего периода является аллергия на цветение и пыльцу. У животных также могут возникнуть аллергические реакции, проявляющиеся в виде зуда, высыпаний и насморка. Поэтому важно избегать прогулок в местах с высокой концентрацией пыльцы и после прогулок рекомендуется мыть морду и лапы животному.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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