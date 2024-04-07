Секреты кошачьего шестого чувства: почему ваша кошка всегда знает, когда вы вернетесь домой

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Как кошка понимает, что хозяин возвращается домой

1:04
Зоосфера

Каждый любитель кошек регулярно сталкивается с такой ситуацией: едва он приближается к своему дому, как его пушистый спутник уже мчится навстречу. Феномен чувствительности кошек к приближению хозяев порой кажется поистине удивительным, даже загадочным.

Как кошка понимает, что хозяин возвращается домой
Фото: unsplash.com by Marko Blažević kerber is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Однако за этим явлением нет никакой магии. Всё дело в выдающихся способностях наших полосатых друзей. Дальнейшая часть статьи расскажет о том, как именно кошки чувствуют наше приближение.

Интересные факты:

  • Кошки идеально запоминают мелкие детали, такие как походка и фигура хозяина, звуки его голоса и запах его аромата.
  • Пушистые спутники могут опознать нас по запаху или по особенностям нашей походки.
  • Мало кто знает, но кошки могут услышать шаги своих хозяев на расстоянии до 150 метров.

Кроме того, ваш пушистый друг способен предвидеть ваше скорое возвращение по изменению времени суток. Если смеркается, кошка может подумать, что ее хозяин уже возвращается домой.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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