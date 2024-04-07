Секреты кошачьего шестого чувства: почему ваша кошка всегда знает, когда вы вернетесь домой

Каждый любитель кошек регулярно сталкивается с такой ситуацией: едва он приближается к своему дому, как его пушистый спутник уже мчится навстречу. Феномен чувствительности кошек к приближению хозяев порой кажется поистине удивительным, даже загадочным.
Однако за этим явлением нет никакой магии. Всё дело в выдающихся способностях наших полосатых друзей. Дальнейшая часть статьи расскажет о том, как именно кошки чувствуют наше приближение.
Интересные факты:
Кроме того, ваш пушистый друг способен предвидеть ваше скорое возвращение по изменению времени суток. Если смеркается, кошка может подумать, что ее хозяин уже возвращается домой.
Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.