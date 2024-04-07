Характеры, темпераменты и предпочтения кошек уникальны для каждой из них. Поэтому наблюдение за ними играет ключевую роль в определении их предпочтений и неудовольствий.
Существует ряд вещей, которые вызывают особое беспокойство у кошек.
Некоторые из них включают резкие и насыщенные ароматы. Это может относиться к разнообразным специям, а также цитрусовым плодам. У кошек чувство обоняния намного более развито, чем у людей, и поэтому такие запахи кажутся им особенно интенсивными.
Это особенно полезно для хозяев, так как они могут использовать эту особенность для воспитания своих питомцев. Например, для предотвращения меток в неподходящих местах можно использовать воду с добавлением эфирных масел.
Кроме того, кошки реагируют на резкие и громкие звуки стрессом.
Они также предпочитают чистоту в лотке и мисках для еды или воды. Кошки могут не любить, когда их гладят против шерсти или по животу.
Они осторожно относятся к новым и незнакомым предметам, обычно чтобы определить, являются ли они угрозой. Кошки могут быть недружелюбны к чужакам в доме, будь то посторонние люди или новые животные.
Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.