Кошачьи секреты: что действительно раздражает вашего пушистого друга

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Чего больше всего боятся кошки

1:12
Зоосфера

Характеры, темпераменты и предпочтения кошек уникальны для каждой из них. Поэтому наблюдение за ними играет ключевую роль в определении их предпочтений и неудовольствий.

Чего больше всего боятся кошки
Фото: Wikipedia by Nickolas Titkov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Существует ряд вещей, которые вызывают особое беспокойство у кошек.

Некоторые из них включают резкие и насыщенные ароматы. Это может относиться к разнообразным специям, а также цитрусовым плодам. У кошек чувство обоняния намного более развито, чем у людей, и поэтому такие запахи кажутся им особенно интенсивными.

Это особенно полезно для хозяев, так как они могут использовать эту особенность для воспитания своих питомцев. Например, для предотвращения меток в неподходящих местах можно использовать воду с добавлением эфирных масел.

Кроме того, кошки реагируют на резкие и громкие звуки стрессом.

Они также предпочитают чистоту в лотке и мисках для еды или воды. Кошки могут не любить, когда их гладят против шерсти или по животу.

Они осторожно относятся к новым и незнакомым предметам, обычно чтобы определить, являются ли они угрозой. Кошки могут быть недружелюбны к чужакам в доме, будь то посторонние люди или новые животные.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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