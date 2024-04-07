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Любовь по-кошачьи: как понять, когда ваш питомец нуждается в ласке и когда лучше дать ему побыть наедине

Какие действия хозяина раздражают кошку: не делайте так

1:11
Зоосфера

Наверняка каждый любитель кошек сталкивался с ситуацией, когда его питомец внезапно менял свое поведение и начинал проявлять агрессию.

Какие действия хозяина раздражают кошку: не делайте так
Фото: unsplash.com by Marko Blažević kerber is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Это происходит из-за того, что кошки могут воспринимать определенные жесты как угрозу для своего благополучия. Существует несколько действий, которые следует избегать в обращении с кошкой. В противном случае, отношения с вашим мурлыкающим компаньоном могут испортиться.

Не трогайте живот

Живот кошки является ее уязвимым местом, не защищенным ничем, кроме шерсти и жировых отложений под кожей. Многие кошки начинают чувствовать себя неуютно, когда вы пытаетесь потрогать их живот без разрешения.

Не переусердствуйте с лаской

Ваш пушистый друг может любить нежности, но это не означает, что он всегда хочет постоянного физического контакта. Иногда нужно давать кошке возможность побыть наедине и не навязывать ей ваше внимание.

Не используйте жесткие методы наказания

Если кошка что-то сделала не так, лучше не кричать на нее, не пугать резкими запахами или жестокими методами. Такие действия могут только испугать животное и сделать вас в его глазах не другом, а угрозой.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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