Когда-нибудь задумывались о том, как питание может влиять на настроение вашей собаки?
Многие удивятся, но на самом деле это имеет прямое значение. Правильное питание играет ключевую роль для собак и непосредственно влияет на их настроение.
Нельзя не отметить, что питание напрямую воздействует на настроение и поведение вашего питомца.
Специалисты давно замечают прямую зависимость между уровнем серотонина и настроением животного.
Например, когда уровень серотонина в норме, собака не проявляет агрессии, депрессии или страха. Недостаток этого химического вещества может вызвать депрессию, а также сделать собаку более агрессивной из-за защиты своей еды.
Еще одним ключевым элементом является триптофан, предшественник серотонина.
Триптофан содержится в следующих продуктах:
Следовательно, если ваша собака проявляет агрессию или депрессию, важно увеличить уровень триптофана в ее рационе, добавив перечисленные продукты.
Белок, напротив, может негативно влиять на поведение собаки.
Если ваш питомец становится агрессивным или гиперактивным, количество потребляемого белка следует уменьшить, так как его избыток может иметь негативные последствия.
Для спокойных собак рекомендуется включить в рацион:
Конечно же, важно правильно дозировать порции.
В рационе собаки должны быть:
Также необходимо помнить о разнообразии. Важно постоянно изменять меню и вводить альтернативные продукты.
Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.