Ваша собака злая потому что вы кормите ее злыми продуктами: как питание питомца влияет на его поведение

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Эксперты рассказали, как питание собаки влияет на ее характер

1:46
Зоосфера » Собаки

Когда-нибудь задумывались о том, как питание может влиять на настроение вашей собаки?

Эксперты рассказали, как питание собаки влияет на ее характер
Фото: Pravda.Ru by Марк Ульянов

Многие удивятся, но на самом деле это имеет прямое значение. Правильное питание играет ключевую роль для собак и непосредственно влияет на их настроение.

Важные аспекты собачьего питания

Нельзя не отметить, что питание напрямую воздействует на настроение и поведение вашего питомца.

Специалисты давно замечают прямую зависимость между уровнем серотонина и настроением животного.

Например, когда уровень серотонина в норме, собака не проявляет агрессии, депрессии или страха. Недостаток этого химического вещества может вызвать депрессию, а также сделать собаку более агрессивной из-за защиты своей еды.

Еще одним ключевым элементом является триптофан, предшественник серотонина.

Триптофан содержится в следующих продуктах:

  • Мясо
  • Рыба
  • Овес
  • Бобовые
  • Орехи
  • Птица

Следовательно, если ваша собака проявляет агрессию или депрессию, важно увеличить уровень триптофана в ее рационе, добавив перечисленные продукты.

Влияние белка на настроение

Белок, напротив, может негативно влиять на поведение собаки.

Если ваш питомец становится агрессивным или гиперактивным, количество потребляемого белка следует уменьшить, так как его избыток может иметь негативные последствия.

Питание для спокойных собак

Для спокойных собак рекомендуется включить в рацион:

  • Говядину
  • Индейку
  • Курицу

Конечно же, важно правильно дозировать порции.

Другие рекомендуемые продукты

В рационе собаки должны быть:

  • Бобовые
  • Рыба
  • Ягоды
  • Овощи и фрукты

Также необходимо помнить о разнообразии. Важно постоянно изменять меню и вводить альтернативные продукты.

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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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