Красота этих собак оплачивается вашим вниманием: эти породы требуют себе все ваше свободное время

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Кинологи назвали породы собак, которые требуют много внимания

1:50
Зоосфера » Собаки

Каждая собака имеет свой уникальный набор характеристик, которые определяют ее склонность к жизни в стае. Это делает их менее способными к переносу одиночества по сравнению, скажем, с кошками. Однако есть породы, у которых особенно выражена неспособность к оставлению в одиночестве.

Кинологи назвали породы собак, которые требуют много внимания
Фото: openverse.org by koczkodan is licensed under CC BY 2.0.

Большинство собак могут некоторое время провести дома в одиночестве, но есть породы, которые категорически не могут оставаться без внимания. Потенциальным владельцам стоит внимательно обдумать свой выбор, особенно если у них много работы или если они живут в одиночестве.

Австралийская овчарка известна своим умом и сообразительностью. Они легко поддаются дрессировке и запоминают команды, но требуют регулярных физических упражнений, таких как длительные прогулки и бег. Необходимость в присутствии хозяина для них скорее физическая, чем психологическая.

Чихуахуа, часто называемые "карманными" собаками из-за своего небольшого размера, быстро привязываются к хозяевам и могут проявлять капризы и вредность, если остаются одни. Они требуют постоянного внимания и могут впадать в депрессию, если оставлены в одиночестве.

Французский бульдог, несмотря на свой вид, очень привязан к семье и нуждается в ее обществе. Он радуется играм с членами семьи и гуляет с удовольствием, но не обязательно привязан к конкретному члену семьи. Главное для него, чтобы дома был кто-то из семьи.

Фокстерьеры являются активными и общительными существами, которые требуют постоянного внимания и активности. Оставленные одни, они могут стать разрушительными.

Американский питбультерьер требует особого внимания и профессиональной дрессировки из-за своей склонности к агрессии. Владельцам следует быть готовыми к тому, что этот пес требует постоянного контроля и воспитания.

Самые глупые и непослушные породы собак ,ТОП 5 , самых бестолковых питомцев
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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