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Это все не просто так: стало известно, почему кошки так любят сбрасывать все предметы со стола

Эксперты ответили, зачем кошки сбрасывают предметы со стола

1:50
Зоосфера » Кошки

Наблюдать, как кошка с упорством и ловкостью сбрасывает с стола мелочи или даже более крупные предметы, может показаться забавным.

Эксперты ответили, зачем кошки сбрасывают предметы со стола
Фото: flickr.com by Hisashi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Однако, за этим поведением стоит ряд объяснений, которые могут быть не только любопытными, но и полезными для понимания психологии кошачьего мира.

Инстинкты охотника

Кошки, как их дикие предки, обладают сильным инстинктом охотника. Сбрасывание предметов с поверхностей может быть для них своего рода тренировкой навыков охоты. Когда предмет падает, кошка может преследовать его, ловя "добычу" и ощущая удовлетворение от успешной "охоты".

Привлечение внимания

Кошки могут сбрасывать предметы, чтобы привлечь внимание своих хозяев. Если кошка чувствует, что ей недостает внимания или игры, она может использовать такие необычные методы, чтобы привлечь ваше внимание к себе.

Желание играть

Сбрасывание предметов может быть для кошки способом начать игру. Кошки могут считать это забавным и стимулирующим способом провести время, особенно если они чувствуют себя скучно или неактивно.

Исследование окружающего мира

Кошки — любопытные существа, которые постоянно исследуют мир вокруг себя. Сбрасывание предметов с поверхности может быть одним из способов изучения окружающего пространства и понимания физических свойств предметов.

Социальная манипуляция

В некоторых случаях кошки могут сбрасывать предметы, чтобы вызвать реакцию у своих хозяев. Это может быть попытка манипулировать вами, например, если они хотят получить еду или внимание.

Стресс или неудовлетворенность

В некоторых случаях сбрасывание предметов может быть следствием стресса или неудовлетворенности кошки. Это может происходить, например, если у кошки есть какие-то проблемы со здоровьем или если ее режим дня нарушен.

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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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