Три ошибки в воспитании собаки, которые дорого вам обойдутся: советы профессиональных кинологов

Кинологи назвали три ошибки в воспитании собаки

1:19 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Каждый владелец хочет иметь уравновешенного и спокойного компаньона рядом с собой.

Фото: Own work by Primrose2017 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Однако, из-за определенных ошибок в процессе воспитания, результат может быть противоположным. Важно учитывать индивидуальные особенности и инстинкты животного в процессе его воспитания.

Отсутствие последовательности — это одна из наиболее распространенных ошибок.

В воспитании собаки необходима последовательность. Иначе все усилия могут оказаться напрасными. Если что-то запрещено питомцу, это должно быть постоянным, независимо от обстоятельств.

В противном случае животное может стать смутным и начать сомневаться в словах своего хозяина.

Наказание при подходе — никогда не наказывайте собаку, когда она подходит к вам. Это может вызвать у питомца негативные ассоциации и разрушить доверие к вам.

В результате собака может начать избегать прихода к вам в других ситуациях. Чрезмерная эмоциональность — эмоции могут помешать в процессе воспитания.

Не следует кричать на собаку или проявлять агрессию, так как это может вызвать агрессивную реакцию в ответ.

Коммуникация с животным должна быть спокойной и уверенной, но в то же время стойкой.

Это позволит достичь нужного тона, чтобы питомец понял, что его поведение не соответствует требованиям.