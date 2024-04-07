Три ошибки в воспитании собаки, которые дорого вам обойдутся: советы профессиональных кинологов

Каждый владелец хочет иметь уравновешенного и спокойного компаньона рядом с собой.
Однако, из-за определенных ошибок в процессе воспитания, результат может быть противоположным. Важно учитывать индивидуальные особенности и инстинкты животного в процессе его воспитания.
Отсутствие последовательности — это одна из наиболее распространенных ошибок.
В воспитании собаки необходима последовательность. Иначе все усилия могут оказаться напрасными. Если что-то запрещено питомцу, это должно быть постоянным, независимо от обстоятельств.
В противном случае животное может стать смутным и начать сомневаться в словах своего хозяина.
Наказание при подходе — никогда не наказывайте собаку, когда она подходит к вам. Это может вызвать у питомца негативные ассоциации и разрушить доверие к вам.
В результате собака может начать избегать прихода к вам в других ситуациях. Чрезмерная эмоциональность — эмоции могут помешать в процессе воспитания.
Не следует кричать на собаку или проявлять агрессию, так как это может вызвать агрессивную реакцию в ответ.
Коммуникация с животным должна быть спокойной и уверенной, но в то же время стойкой.
Это позволит достичь нужного тона, чтобы питомец понял, что его поведение не соответствует требованиям.
Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.