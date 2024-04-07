Нет, она не голубая: несколько интересных фактов о знаменитой породе кошек

Эксперты рассказали интересные факты о русской голубой

1:26 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Русская голубая кошка проявляет аристократические манеры и обладает уравновешенным характером. Однако, как и у всех пород, у нее есть свои плюсы и минусы, которые стоит учитывать перед приобретением.

Фото: commons.wikimedia.org by Tofayel Tonmoy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Что касается характера, эти кошки отличаются сдержанностью, независимостью и спокойствием. Они не склонны к агрессии и не проявляют мстительности. Кроме того, голубые кошки обладают удивительной эмпатией к настроению людей и легко адаптируются к нему.

Эти пушистые создания легко переносят разлуку с хозяином и не склонны к разрушительным играм в его отсутствие. Они также хорошо ладят с детьми и терпеливо относятся к их играм.

Однако голубые кошки могут быть недоверчивы к посторонним и предпочитают избегать контакта с незнакомцами.

Что касается питания, предпочтения этих кошек могут быть разнообразными, и владельцам следует быть готовыми к их изысканному вкусу. Важно учитывать возраст и уровень активности животного при определении размера порции. Также в рационе необходимо избегать определенных продуктов, таких как копченое мясо, острые и жирные блюда, сладости, лук и кости.

Уход за голубыми кошками довольно прост и включает регулярное расчесывание шерсти и обрезку когтей по мере необходимости. Также необходимо обеспечить чистоту лотка и мисок для еды и воды, учитывая высокую чистоплотность этих животных.