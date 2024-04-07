Как похудеть за одну покупку: названы породы собак, которые замучают вас своей энергичностью

Кинологи назвали самые энергичные породы собак

1:02 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Характер и темперамент каждого животного уникальны. Некоторые домашние питомцы предпочитают спокойное времяпрепровождение.

Фото: openverse.org by motleypixel is licensed under CC BY 2.0.

Тем не менее, существуют породы собак, которые обладают высокой энергичностью и могут быть непоседливыми для своих хозяев.

Например, порода бордер-колли изначально использовалась для пастбищных работ, что придало им выносливость и активный стиль жизни. Они наслаждаются длительными прогулками и идеально подходят для любителей активного образа жизни.

Бельгийская овчарка, также известная как пастушья порода, также обладает высокой активностью и не терпит долгого пребывания на месте. Ежедневная физическая активность необходима для поддержания их здоровья и хорошего настроения.

Доберманы требуют от своих хозяев много времени и активного времяпрепровождения. Они обладают высокой выносливостью и могут бегать несколько часов без устали. Важно помнить, что таким активным животным требуется соответствующее питание для поддержания их энергии.