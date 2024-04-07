Сами звезды говорят вам быть вместе: какая порода собак совместима с каждым знаком зодиака

Эксперты назвали породы собак для каждого знака зодиака

3:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Вы чувствуете себя одинокими и хотите найти пушистого спутника? Это замечательно, потому что существует множество организаций по спасению собак и приютов, которые жаждут найти заботливых людей для усыновления четвероногих друзей. Или если вы предпочитаете взять совершенно нового щенка, вы всегда можете обратиться к заводчику.

Фото: openverse.org by cobalt123 is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Однако существует множество собак, ожидающих любящих домов, поэтому выбор пушистого компаньона из приюта — ваш лучший вариант. Но какую породу выбрать? Этот список поможет вам сузить круг. Теперь вы узнаете, какая порода собаки наиболее совместима с вашим знаком зодиака!

Овен — немецкая овчарка

Идеальным пушистым спутником для Овна будет порода, отражающая их собственные качества. Немецкая овчарка — отличный выбор в этом случае. Сильная, энергичная и имеющая лидерские черты, эта порода идеально подходит для Овна.

Телец — спаниель

Тельцы могут быть упрямыми, но верными и предпочитают комфортные условия. Спаниель идеально подходит для Тельца, ценящего стабильность и преданность. Эти собаки рады находиться рядом с любимым человеком и имеют роскошный внешний вид, который соответствует вкусам Тельца.

Близнецы — вассерхунд

Близнецы разносторонни, любознательны и не терпят скуки. Вассерхунд, с его любовью к активным прогулкам и играм, идеально подходит для этого знака зодиака, предотвращая возможное разрушение из-за скуки.

Рак — ротвейлер

Раки преданы своему дому и семье, и жаждут защищать их. Ротвейлер подходит для Рака, представляя собой отличного защитника с мягким сердцем, который будет заботиться о своих близких.

Лев — керн терьер

Львы хотят пушистого компаньона, который разделит их энергию и веселье. Керн терьер, игривый и энергичный, станет отличным спутником для Льва, который ценит активный и веселый образ жизни.

Дева — бордер-колли

Девы трудолюбивы и ищут пушистого друга, который разделяет их усердие. Бордер-колли, умный и трудолюбивый, идеально подходит для Девы, которая ценит интеллект и преданность.

Весы — ньюфаундленд

Ньюфаундленд — отличный выбор для Весов, ищущих мир и гармонию. Несмотря на свой крупный размер, эти собаки мягкие и миролюбивые, идеально подходящие для Весов.

Скорпион — питбуль

Скорпионы интенсивны и ценят силу. Питбуль, с его сильным характером и преданностью, идеально подходит для этого знака зодиака.

Стрелец — французский бульдог

Стрельцы предприимчивы и любят приключения. Французский бульдог, веселый и оптимистичный, подходит для Стрельца, который ценит активный и беспечный образ жизни.

Козерог — бельгийская овчарка

Козероги ценят спокойствие и независимость. Бельгийская овчарка, с ее сдержанным характером и высоким интеллектом, идеально подходит для этого знака зодиака.

Водолей — Лхаса апсо

Водолеи ценят уникальность и независимость. Лхаса апсо, с его экзотическим видом и непредсказуемым характером, подходит для этого знака зодиака.

Рыбы — бишон-фризе

Рыбы чувствительны и мечтательны. Бишон-фризе, с их нежным и мечтательным характером, подходят для этого знака зодиака.

Какая порода собак подходит вам по знаку Зодиака