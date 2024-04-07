Сами звезды говорят вам быть вместе: какая порода собак совместима с каждым знаком зодиака

Вы чувствуете себя одинокими и хотите найти пушистого спутника? Это замечательно, потому что существует множество организаций по спасению собак и приютов, которые жаждут найти заботливых людей для усыновления четвероногих друзей. Или если вы предпочитаете взять совершенно нового щенка, вы всегда можете обратиться к заводчику.
Однако существует множество собак, ожидающих любящих домов, поэтому выбор пушистого компаньона из приюта — ваш лучший вариант. Но какую породу выбрать? Этот список поможет вам сузить круг. Теперь вы узнаете, какая порода собаки наиболее совместима с вашим знаком зодиака!
Овен — немецкая овчарка
Идеальным пушистым спутником для Овна будет порода, отражающая их собственные качества. Немецкая овчарка — отличный выбор в этом случае. Сильная, энергичная и имеющая лидерские черты, эта порода идеально подходит для Овна.
Телец — спаниель
Тельцы могут быть упрямыми, но верными и предпочитают комфортные условия. Спаниель идеально подходит для Тельца, ценящего стабильность и преданность. Эти собаки рады находиться рядом с любимым человеком и имеют роскошный внешний вид, который соответствует вкусам Тельца.
Близнецы — вассерхунд
Близнецы разносторонни, любознательны и не терпят скуки. Вассерхунд, с его любовью к активным прогулкам и играм, идеально подходит для этого знака зодиака, предотвращая возможное разрушение из-за скуки.
Рак — ротвейлер
Раки преданы своему дому и семье, и жаждут защищать их. Ротвейлер подходит для Рака, представляя собой отличного защитника с мягким сердцем, который будет заботиться о своих близких.
Лев — керн терьер
Львы хотят пушистого компаньона, который разделит их энергию и веселье. Керн терьер, игривый и энергичный, станет отличным спутником для Льва, который ценит активный и веселый образ жизни.
Дева — бордер-колли
Девы трудолюбивы и ищут пушистого друга, который разделяет их усердие. Бордер-колли, умный и трудолюбивый, идеально подходит для Девы, которая ценит интеллект и преданность.
Весы — ньюфаундленд
Ньюфаундленд — отличный выбор для Весов, ищущих мир и гармонию. Несмотря на свой крупный размер, эти собаки мягкие и миролюбивые, идеально подходящие для Весов.
Скорпион — питбуль
Скорпионы интенсивны и ценят силу. Питбуль, с его сильным характером и преданностью, идеально подходит для этого знака зодиака.
Стрелец — французский бульдог
Стрельцы предприимчивы и любят приключения. Французский бульдог, веселый и оптимистичный, подходит для Стрельца, который ценит активный и беспечный образ жизни.
Козерог — бельгийская овчарка
Козероги ценят спокойствие и независимость. Бельгийская овчарка, с ее сдержанным характером и высоким интеллектом, идеально подходит для этого знака зодиака.
Водолей — Лхаса апсо
Водолеи ценят уникальность и независимость. Лхаса апсо, с его экзотическим видом и непредсказуемым характером, подходит для этого знака зодиака.
Рыбы — бишон-фризе
Рыбы чувствительны и мечтательны. Бишон-фризе, с их нежным и мечтательным характером, подходят для этого знака зодиака.
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