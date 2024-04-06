О самом главном: кинолог рассказал, как продлить жизнь своей любимой собаке

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Кинолог Голубев рассказал, как продлить жизнь собаке

1:07
Зоосфера » Собаки

Средний возраст собак составляет 12-14 лет, однако при определённых условиях можно значительно увеличить продолжительность их жизни.

Кинолог Голубев рассказал, как продлить жизнь собаке
Фото: flickr.com by Mike Baird is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Основное внимание следует уделять сбалансированному питанию домашних животных. Регулярные посещения ветеринара и достаточное количество активности также играют важную роль в сохранении здоровья питомца.

По мнению кинолога Владимира Голубева, необходимо ежегодно проводить запланированные медицинские осмотры, чтобы своевременно выявить и предотвратить развитие возможных заболеваний. Для собак старше 10 лет рекомендуется проводить такие осмотры дважды в год.

Помимо этого, важно обеспечить психологическую стимуляцию при воспитании собаки. Кроме того, взрослому питомцу следует предоставлять белковую пищу с ограниченным содержанием жиров, учитывая уменьшение его энергетического расхода с течением времени. Контроль калорийного приёма также играет важную роль.

Соблюдение данных простых правил, по словам кинолога Голубева, способствует увеличению продолжительности жизни вашего четвероногого друга.

Сколько живут собаки? Как продлить жизнь собаке?
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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