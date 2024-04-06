Средний возраст собак составляет 12-14 лет, однако при определённых условиях можно значительно увеличить продолжительность их жизни.
Основное внимание следует уделять сбалансированному питанию домашних животных. Регулярные посещения ветеринара и достаточное количество активности также играют важную роль в сохранении здоровья питомца.
По мнению кинолога Владимира Голубева, необходимо ежегодно проводить запланированные медицинские осмотры, чтобы своевременно выявить и предотвратить развитие возможных заболеваний. Для собак старше 10 лет рекомендуется проводить такие осмотры дважды в год.
Помимо этого, важно обеспечить психологическую стимуляцию при воспитании собаки. Кроме того, взрослому питомцу следует предоставлять белковую пищу с ограниченным содержанием жиров, учитывая уменьшение его энергетического расхода с течением времени. Контроль калорийного приёма также играет важную роль.
Соблюдение данных простых правил, по словам кинолога Голубева, способствует увеличению продолжительности жизни вашего четвероногого друга.
Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.