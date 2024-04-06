О самом главном: кинолог рассказал, как продлить жизнь своей любимой собаке

Кинолог Голубев рассказал, как продлить жизнь собаке

1:07 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Средний возраст собак составляет 12-14 лет, однако при определённых условиях можно значительно увеличить продолжительность их жизни.

Фото: flickr.com by Mike Baird is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Основное внимание следует уделять сбалансированному питанию домашних животных. Регулярные посещения ветеринара и достаточное количество активности также играют важную роль в сохранении здоровья питомца.

По мнению кинолога Владимира Голубева, необходимо ежегодно проводить запланированные медицинские осмотры, чтобы своевременно выявить и предотвратить развитие возможных заболеваний. Для собак старше 10 лет рекомендуется проводить такие осмотры дважды в год.

Помимо этого, важно обеспечить психологическую стимуляцию при воспитании собаки. Кроме того, взрослому питомцу следует предоставлять белковую пищу с ограниченным содержанием жиров, учитывая уменьшение его энергетического расхода с течением времени. Контроль калорийного приёма также играет важную роль.

Соблюдение данных простых правил, по словам кинолога Голубева, способствует увеличению продолжительности жизни вашего четвероногого друга.

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