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Понадобятся носовые платки: хозяйка забыла купить своему коту билет на самолет и бросила его в аэропорту

В Екатеринбурге хозяйка забыла купить билет на самолет коту и бросила его

1:03
Зоосфера » Кошки

В Екатеринбурге россиянка забыла, что ее домашнему питомцу также нужен билет на самолет, и поэтому оставила его на улице.

В Екатеринбурге хозяйка забыла купить билет на самолет коту и бросила его
Фото: commons.wikimedia.org by Michael Pchelnikov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Женщина оставила своего кота прямо перед зданием аэропорта. Подробности этого инцидента сообщили в приюте "Клякса", куда позже было доставлено животное.

Сообщается, что россиянка планировала взять своего любимца с собой на самолет до Москвы. Однако на стойке регистрации выяснилось, что согласно правилам аэропорта животное должно иметь собственный билет.

Все это произошло в аэропорту Кольцово. Женщина решила не покупать дополнительные билеты на кота и надеялась, что его заберут сопровождающие. Однако вместо этого она просто выпустила его из клетки возле здания терминала. Сама россиянка успела улететь в столицу, оставив животное одного.

Некоторое время спустя сотрудники аэропорта обнаружили брошенного без присмотра кота и передали его зоозащитникам.

В приюте сообщили, что кота теперь зовут Кольцов, и теперь его ищут новые заботливые хозяева.

Котенок закрыл уши и кричит (оригинал)
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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