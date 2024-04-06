Понадобятся носовые платки: хозяйка забыла купить своему коту билет на самолет и бросила его в аэропорту

В Екатеринбурге россиянка забыла, что ее домашнему питомцу также нужен билет на самолет, и поэтому оставила его на улице.
Женщина оставила своего кота прямо перед зданием аэропорта. Подробности этого инцидента сообщили в приюте "Клякса", куда позже было доставлено животное.
Сообщается, что россиянка планировала взять своего любимца с собой на самолет до Москвы. Однако на стойке регистрации выяснилось, что согласно правилам аэропорта животное должно иметь собственный билет.
Все это произошло в аэропорту Кольцово. Женщина решила не покупать дополнительные билеты на кота и надеялась, что его заберут сопровождающие. Однако вместо этого она просто выпустила его из клетки возле здания терминала. Сама россиянка успела улететь в столицу, оставив животное одного.
Некоторое время спустя сотрудники аэропорта обнаружили брошенного без присмотра кота и передали его зоозащитникам.
В приюте сообщили, что кота теперь зовут Кольцов, и теперь его ищут новые заботливые хозяева.
Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.