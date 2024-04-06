Сколько и каких животных россияне могут держать в доме: отвечает заслуженный юрист

Юрист Левиков рассказал, сколько животных может быть в доме

2:36 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Согласно результатам различных опросов, большинство жителей России держат домашних питомцев.

Фото: Wikipedia by Basile Morin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В 2018 году был принят федеральный закон о ответственном отношении к животным, направленный на обеспечение их должного ухода.

Юрист, специализирующийся в области ветеринарии и санитарно-эпидемиологического благополучия, заслуженный юрист Республики Крым Александр Левиков рассказал о том, какие животные могут содержаться в квартирах у россиян и могут ли соседи выдвигать претензии.

Согласно Статье 13 Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ, предельное количество домашних животных определяется возможностью владельца обеспечить им условия, соответствующие ветеринарным и санитарно-эпидемиологическим нормам.

Однако пока не приняты нормы, определяющие максимальное количество животных в жилых помещениях. Это означает, что владельцы могут содержать столько животных, сколько им удастся обеспечить должным уходом.

Многие граждане считают проблемой отсутствие законодательно установленного предела количества питомцев. Они считают, что установив предел, можно будет определить, нарушает ли кто-то правила, держа, например, много кошек.

В сети много историй о конфликтах с соседями из-за питомцев, которые решаются через суд или обращения в контролирующие органы.

Контролирующим органам пока не хватает инструментов из-за еще несформированного законодательства. Регистрация домашних животных в федеральной информационной системе в области ветеринарии может стать важным инструментом.

Само по себе содержание большого числа домашних питомцев (десятков) не вызывает претензий, если животные получают должное ветеринарное обслуживание, вакцинируются, предотвращается размножение их и обеспечивается хороший уход.

Если владелец не справляется с ответственным уходом за животными, их можно передать в приют. Однако не всегда есть возможность сделать это.

Введение регистрации животных и установление административной ответственности поможет справиться с проблемой нерадивых владельцев. Также важно создание достаточного количества приютов и эффективной работы органов контроля.

Существует четкий перечень животных, которых запрещено содержать в домах и квартирах, установленный Правительством РФ в 2019 году, включающий в себя такие виды, как львы, тигры, лисицы, волки, определенные виды змей, скорпионы и др.

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