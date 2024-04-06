Тотальная деградация: как одомашнивание кошек уменьшило их мозг в несколько раз

Ученые ответили, как на кошек повлияло одомашнивание

0:44 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Ученые сообщают, что размер мозга у кошек значительно сократился в процессе их одомашнивания. Этот процесс протянулся на протяжении десяти тысяч лет.

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Исследование, проведенное экспертами из Венского университета в Австрии и Национального музея Шотландии, подтверждает этот вывод. Они изучили черепа двадцати степных кошек, представляющих период, когда кошки начали доместикацию и стали современными домашними питомцами.

Сравнение черепов диких кошек Felis lybica с черепами домашних кошек показало значительное уменьшение размеров головного мозга у последних. Домашние кошки также имеют меньший объем мозга по сравнению с европейскими и африканскими дикими кошками.

Тупые коты😕😅😅😆😆