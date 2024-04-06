Тотальная деградация: как одомашнивание кошек уменьшило их мозг в несколько раз

Ученые сообщают, что размер мозга у кошек значительно сократился в процессе их одомашнивания. Этот процесс протянулся на протяжении десяти тысяч лет.
Исследование, проведенное экспертами из Венского университета в Австрии и Национального музея Шотландии, подтверждает этот вывод. Они изучили черепа двадцати степных кошек, представляющих период, когда кошки начали доместикацию и стали современными домашними питомцами.
Сравнение черепов диких кошек Felis lybica с черепами домашних кошек показало значительное уменьшение размеров головного мозга у последних. Домашние кошки также имеют меньший объем мозга по сравнению с европейскими и африканскими дикими кошками.
Композитор раскрылся иначе при сотрудничестве с казахским певцом.