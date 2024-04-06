Наконец-то нормальная еда: почему ваша собака не против полакомиться чужими фекалиями

Кинологи ответили, почему собаки могут есть чужие фекалии

2:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собаки порой удивляют нас своими привычками, в том числе и тем, что могут питаться чужими фекалиями. Это поведение может вызвать шок и отвращение у их владельцев, однако для понимания этого явления следует обратиться к знаниям профессионалов — кинологов.

Фото: commons.wikimedia. org by Takashi Hososhima is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Кинологи — это специалисты, изучающие поведение и психологию собак. Они подтверждают, что это поведение вполне естественно для многих собак и может иметь несколько причин.

Недостаток питательных веществ

Одной из наиболее распространенных причин, по которой собаки едят фекалии, является недостаток питательных веществ в их рационе. Даже если собака кажется хорошо питаемой, ее организм может испытывать недостаток определенных элементов, таких как ферменты или микроэлементы. Они могут пытаться пополнить этот дефицит, обращаясь к источникам вроде чужих фекалий.

Инстинкт

Собаки — это потомки диких животных, которые часто питались остатками пищи или даже выделениями других животных. Инстинкт поиска еды тесно связан с их выживанием. Даже в домашних условиях собака может сохранять этот инстинкт и пытаться удовлетворить его, едя фекалии.

Поведенческие причины

Некоторые собаки едят фекалии из-за стресса, скуки или из-за желания привлечь внимание своего владельца. Это поведение может быть способом выражения дискомфорта или даже протеста.

Что делать владельцам

Хотя это поведение может вызывать отвращение, важно понимать, что оно редко является признаком серьезных здоровенных проблем. Однако, если это поведение становится чрезмерным или сопровождается другими странными признаками, следует обратиться к ветеринару для оценки состояния вашей собаки.

Владельцам следует также обратить внимание на рацион своей собаки. Убедитесь, что еда, которую вы предлагаете, полноценна и содержит все необходимые питательные вещества.

Если у вас возникли сомнения относительно питания вашей собаки или ее поведения, всегда лучше проконсультироваться с ветеринаром или кинологом.

Почему собака ест фекалии