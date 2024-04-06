Исключительная уникальность и запредельная цена: какие породы собак заставят продать почку

Эксперт Макаренкова назвала самые дорогие породы собак

2:39 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Какие породы щенков считаются самыми дорогими? Этот вопрос часто задают любителям собак.

Фото: flickr.com by Ludovic Bertron is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ответ на него неоднозначен, потому что профессиональные заводчики имеют свои критерии оценки, которые редко совпадают с представлениями широкой публики.

Эксперт Ирина Макаренкова рассказывает, какие породы в настоящее время сильно ударят по карману.

И неудивительно, что не в тибетских мастифах заключается ответ, как утверждают некоторые рейтинги в интернете.

Сейчас на пике популярности находятся так называемые "дизайнерские" породы. Подобно миру моды, здесь важна оригинальность, способность привлечь внимание и вызвать эмоции!

Поэтому "коммерческая кинология" старается удовлетворить запросы платежеспособной и требовательной аудитории. Появляются разнообразные гибриды, такие как лабрадудль (лабрадор ретривер + пудель) или мальтипу (мальтийский + пудель), кокапу, чорки и шнудли.

Стоимость таких щенков может достигать 10 тысяч долларов, а если встретится особь с необычным, редким окрасом, например, голубым или серебристым, то цена может быть еще выше.

Тем не менее, покупая такого питомца, потенциальный владелец должен понимать, что получает "экспериментальный экземпляр" — щенка с неопределенными породными признаками, как по внешнему виду и здоровью, так и по психологическим качествам. Это связано с тем, что "модные" характеристики не закреплены десятилетиями селекционной работы.

Среди пород, официально признанных Международной кинологической Федерацией (FCI), фактор оригинальности и редкости также оказывает влияние на цену. Сейчас этот рейтинг выглядит примерно так:

Аляскинский кли-кай

Лион-бишон (Львиная собака)

Акита-ину

Тибетский мастиф

Фараонова собака

Большой королевский пудель

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Померанский шпиц

Французский бульдог

Естественно, этот список не претендует на абсолютную точность, потому что всегда найдется пример, когда за щенка определенной породы платили куда больше.

Вторым фактором, влияющим на цену собаки, является ее качество. Если вы приобретаете здорового, перспективного щенка от чемпионских родителей и планируете выставочную карьеру, то его цена может быть гораздо выше, чем у щенков, предназначенных просто для домашнего содержания.

А если вы собираетесь участвовать в соревнованиях и вам нужна рабочая собака с устойчивой психикой для достижения высоких спортивных результатов, то цена на такого щенка также будет значительно выше, возможно, достигая и 10 тысяч долларов.

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