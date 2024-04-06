Причиной служит ваше скотское поведение: почему собака может внезапно отказаться от любимого корма

Ветеринары рассказали, почему собака может отказаться от корма

1:43 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Отказ собаки от пищи — не лучший признак.

Фото: flickr. com by Anne Hornyak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

У собак выраженный компенсаторный механизм, и они часто терпят и скрывают проблемы до последнего. Поэтому, если ваш питомец, который ранее всегда ел свой рацион, вдруг отказывается от него, не стоит ждать, пока ситуация усугубится. Сразу обратитесь к ветеринару, советует Ирина Макаренкова, эксперт по животноводству.

Помимо болезней, существует несколько причин, по которым собака может отказываться от еды.

Во-первых, правильное и регулярное кормление играет важную роль. Если у собаки всегда есть доступ к еде, она может отказаться от нее просто потому, что уже сыта.

Во-вторых, если вы используете готовые корма, обязательно проверьте их качество. Партия может быть бракованной, или корм может испортиться, если хранился неправильно. Поэтому лучше приобретать корма с проверенной репутацией и всегда следить за сроками годности.

В-третьих, резкое изменение рациона также может вызвать отказ от еды. Новые продукты следует вводить постепенно, чтобы собака могла привыкнуть к ним.

В-четвертых, стресс может быть причиной отказа от пищи. Переезд, разлука с хозяином или другие изменения в условиях жизни могут повлиять на аппетит питомца. Важно поддерживать регулярные прогулки и создавать комфортные условия для собаки.

Кроме того, отказ от пищи может быть связан с вакцинацией, проблемами в ротовой полости или даже с температурой окружающей среды, особенно в жару.

Если ваша собака отказывается от еды, необходимо внимательно рассмотреть возможные причины и, при необходимости, обратиться к ветеринару для помощи.