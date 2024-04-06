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Влияет ли порода на поведение собаки: исследование ученых США открыло всем глаза

Американские ученые выяснили, влияет ли порода на поведение собаки

1:06
Зоосфера » Собаки

Американские ученые провели научное исследование, выявившее ключевые факторы, определяющие поведение собак. Их открытия указывают на то, что порода играет менее значимую роль, чем предполагалось ранее.

Американские ученые выяснили, влияет ли порода на поведение собаки
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Russian Ministry of Defence is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Исследователи из США проанализировали геномы более двух тысяч собак, чтобы выяснить, какие факторы влияют на их характер. Они пришли к выводу, что порода не является определяющим фактором в формировании поведения питомца.

Оказалось, что порода собак не оказывает существенного влияния на их склонность к агрессии или послушанию перед хозяином. Ученые также провели тщательное обследование мнений собачих владельцев.

Изучение показало, что всего лишь 9 процентов различий в поведении собак можно объяснить их породой. Это говорит о том, что типичные черты поведения собак разных пород складывались случайным образом в процессе эволюции их предков задолго до появления современных декоративных разновидностей пород.

На планете существует около трехсот официально признанных пород собак, а также тысячи неофициальных.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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