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Как правильно кормить свою любимую кошку: многие владельцы делают это неправильно!

Ветеринары рассказали, как правильно кормить кошку

1:55
Зоосфера » Кошки

Рацион кормления играет ключевую роль в обеспечении благополучия человека и его здоровья, аналогично важен он и для домашних животных, таких как коты, которые часто становятся частью жизни в домах людей.

Ветеринары рассказали, как правильно кормить кошку
Фото: Wikipedia by allen watkin is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Важно, чтобы домашние питомцы получали полноценное и сбалансированное питание, содержащее все необходимые питательные вещества. К сожалению, многие владельцы котов неправильно составляют рацион кормления, что может серьезно навредить здоровью их питомцев. Однако ситуацию всегда можно исправить.

Сбалансировать рацион кота и составить его правильно вовсе не так уж сложно, если следовать нескольким простым советам:

  • Сочетание сухого и влажного кормов: необходимо понимать, что оба вида кормления имеют свои плюсы. Сухой корм поддерживает здоровье зубов, в то время как влажный помогает поддерживать водный баланс и предотвращает обезвоживание. Поэтому важно включать оба вида кормления в рацион.
  • Не перекармливать: определение правильного количества пищи для кота следует основывать на его весе, а не на аппетите. Рекомендации по количеству корма указаны на упаковке, и их важно строго соблюдать, чтобы избежать ожирения.
  • Обеспечить доступ к чистой воде: вода играет важную роль в поддержании здоровья. Коту необходимо всегда иметь доступ к чистой воде, чтобы избежать обезвоживания.
  • Исключить запрещенные продукты: печень, бобовые, свинина, картофель и грибы могут нанести вред здоровью кота, поэтому их следует исключить из рациона.
  • Не смешивать корма разных производителей: это важно, чтобы сохранить баланс питательных веществ. Смешивание кормов разных марок может нарушить пропорции и привести к дисбалансу.

Соблюдение этих правил поможет обеспечить коту сбалансированное и правильное питание, что является залогом его здоровья и благополучия.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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