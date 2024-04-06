Как правильно кормить свою любимую кошку: многие владельцы делают это неправильно!

Ветеринары рассказали, как правильно кормить кошку

1:55 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Рацион кормления играет ключевую роль в обеспечении благополучия человека и его здоровья, аналогично важен он и для домашних животных, таких как коты, которые часто становятся частью жизни в домах людей.

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Важно, чтобы домашние питомцы получали полноценное и сбалансированное питание, содержащее все необходимые питательные вещества. К сожалению, многие владельцы котов неправильно составляют рацион кормления, что может серьезно навредить здоровью их питомцев. Однако ситуацию всегда можно исправить.

Сбалансировать рацион кота и составить его правильно вовсе не так уж сложно, если следовать нескольким простым советам:

Сочетание сухого и влажного кормов: необходимо понимать, что оба вида кормления имеют свои плюсы. Сухой корм поддерживает здоровье зубов, в то время как влажный помогает поддерживать водный баланс и предотвращает обезвоживание. Поэтому важно включать оба вида кормления в рацион.

необходимо понимать, что оба вида кормления имеют свои плюсы. Сухой корм поддерживает здоровье зубов, в то время как влажный помогает поддерживать водный баланс и предотвращает обезвоживание. Поэтому важно включать оба вида кормления в рацион. Не перекармливать: определение правильного количества пищи для кота следует основывать на его весе, а не на аппетите. Рекомендации по количеству корма указаны на упаковке, и их важно строго соблюдать, чтобы избежать ожирения.

определение правильного количества пищи для кота следует основывать на его весе, а не на аппетите. Рекомендации по количеству корма указаны на упаковке, и их важно строго соблюдать, чтобы избежать ожирения. Обеспечить доступ к чистой воде: вода играет важную роль в поддержании здоровья. Коту необходимо всегда иметь доступ к чистой воде, чтобы избежать обезвоживания.

вода играет важную роль в поддержании здоровья. Коту необходимо всегда иметь доступ к чистой воде, чтобы избежать обезвоживания. Исключить запрещенные продукты: печень, бобовые, свинина, картофель и грибы могут нанести вред здоровью кота, поэтому их следует исключить из рациона.

печень, бобовые, свинина, картофель и грибы могут нанести вред здоровью кота, поэтому их следует исключить из рациона. Не смешивать корма разных производителей: это важно, чтобы сохранить баланс питательных веществ. Смешивание кормов разных марок может нарушить пропорции и привести к дисбалансу.

Соблюдение этих правил поможет обеспечить коту сбалансированное и правильное питание, что является залогом его здоровья и благополучия.