Будьте предельно внимательны: как снять с собаки клеща, который проснулся и вышел на охоту

Ветеринары рассказали, как снять с собаки клеща

2:54 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Прогулки каждый день — это настоящее удовольствие для большинства домашних животных. К сожалению, вместе с этим приключениям могут поджидать много опасностей.

Фото: openverse.org by CarolineG2011 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Одна из основных опасностей для питомцев — клещи, скрывающиеся в траве и кустах. Иногда, несмотря на все предосторожности, защитить вашего друга от их нападений бывает непросто.

Что делать, если вы обнаружили опасного клеща на теле вашего питомца? Как правильно избавиться от него?

Предотвращение клещей у собак

Клещи считаются одними из самых опасных паразитов, так как они могут быть переносчиками инфекций, способных серьезно повредить здоровье вашего питомца.

Среди наиболее опасных заболеваний, передаваемых клещами, у собак встречаются болезнь Лайма и бабезиоз. Учитывая серьезный риск заражения клещевыми болезнями даже в городских парках, а также увеличение сезона активности клещей из-за изменения климата, важно обеспечивать защиту вашего питомца круглый год.

Основное средство против клещей — это использование специальных препаратов, содержащих акарициды. Эти вещества нарушают нервную систему клещей, что приводит к их быстрой гибели. Препараты доступны в форме капель, спреев и воротничков с разной продолжительностью действия, поэтому важно применять их регулярно.

Кроме того, стоит ограничить прогулки по местам с высоким риском встречи с клещами, таким как луга, леса, заболоченные участки и края водоемов. Не забывайте, что влажность способствует активности клещей.

Что делать, если вы нашли клеща на своей собаке? Не паникуйте, если вы обнаружили клеща на теле вашего питомца. Удаление его в течение 24 часов после укуса значительно снижает риск заражения.

Для удаления клеща используйте пинцет или специальные щипцы, избегая контакта с ним голыми руками. Не забудьте подготовить средство для дезинфекции кожи питомца. Если ваша собака нервничает или боится процедуры, лучше попросить помощи у кого-то ещё.

Как правильно удалить клеща?

Удаление клеща — процедура несложная, но если у вас нет опыта или вы сомневаетесь, обратитесь к ветеринару за помощью.

Чтобы извлечь клеща, возьмите его как можно ближе к коже собаки и аккуратно выньте.

Лучше всего вращать паразита против часовой стрелки или вытаскивать его вертикальным движением. Не берите клеща за живот и не смазывайте его жиром или спиртом.

После удаления клеща тщательно обработайте кожу и убедитесь, что вы полностью извлекли паразита. Если в течение нескольких дней возле места укуса появляется покраснение или у вашей собаки появляются другие симптомы, обратитесь к ветеринару. Не забудьте упомянуть о возможном заражении клещевыми болезнями, чтобы облегчить диагностику и лечение.