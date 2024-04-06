Ваш идеальный выбор: какие породы кошек отлично подойдут для квартиры

Эксперты назвали идеальные породы кошек для квартиры

3:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Большинство людей испытывает привязанность к кошкам. Даже ученые подтверждают положительное воздействие наличия кошки в доме на её обитателей.

Фото: Wikipedia by Alejandra Coral aleka is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Кошки способны снимать стресс у человека и имеют потенциал в помощи в лечении некоторых заболеваний.

Люди, желающие завести пушистого друга, стремятся узнать, какая кошка лучше всего подойдет для жизни в квартире.

Все хотят иметь послушного и ласкового питомца. Так какую кошку стоит выбрать?

Какие кошки подходят для квартиры?

На самом деле, точного ответа на этот вопрос нет. Кошки — это уникальные и независимые существа. Характер каждого животного индивидуален и зачастую не зависит от породы. В то же время, некоторые породы кошек более подходят для жизни в квартире.

Обычно такие кошки имеют небольшие размеры и умеренный уровень активности. К ним относятся персы, канадские сфинксы, русские голубые, британские короткошерстные, шотландские вислоухие и прямоухие. Хотя все кошки разные, породы, такие как сиамы, абиссинцы и бенгалы, не рекомендуются для постоянной жизни в квартире из-за их требования к большим физическим нагрузкам.

Многие предпочитают завести питомца, требующего минимум ухода. Сложность ухода зависит от длины шерсти кошки. Например, у сфинксов, не имеющих шерсти, уход минимален.

Питомцы этих пород не имеют выраженной половой активности, что означает, что даже самец не будет проявлять неадекватного поведения в домашних условиях.

После сфинксов можно упомянуть шотландских вислоухих кошек. Их короткая шерсть делает их отличным выбором для квартиры. Они также известны своей чистоплотностью.

Характер кошки

Владельцы питомцев мечтают о любви и привязанности со стороны своих домашних животных. Многие предпочитают спокойных и неагрессивных кошек. Лучшими породами с таким характером являются персидская, священная бирма и рэгдолл. Рэгдоллы, например, славятся своей покладистостью и отсутствием агрессии.

К числу спокойных кошек также относятся невские маскарадные, европейские короткошерстные, сококе, тойгеры и британские породы. Если в доме есть маленький ребенок, стоит обратить внимание на мейн-кунов, канадских сфинксов и экзотических кошек. Эти породы обладают высокой коммуникабельностью и ласковым нравом.

Однако стоит помнить, что хорошими домашними питомцами могут быть и беспородные кошки. Иногда они даже лучше своих породистых собратьев. Они обычно более здоровы, независимы и отличные охотники.

Возраст кошки

Перед выбором домашнего питомца стоит учесть его возраст. Чаще всего предпочтение отдается котятам в возрасте от 3 месяцев до года. Однако есть много мифов о котятах.

Некоторые люди считают, что лучше всего брать котенка, однако они не всегда вырастают послушными и ласковыми, в то время как взрослые кошки уже имеют опыт общения с людьми и реже проявляют агрессию.

Пол кошки

Вопрос о том, кота или кошку, стоит рассматривать с учетом их особенностей. Кошки обычно чище, менее склонны к установлению лидерства и спокойнее. Коты же более агрессивны и склонны метить территорию.

Большинство проблем можно решить с помощью кастрации и стерилизации, однако это не всегда эффективно. Важно воспитывать любого питомца. Независимо от выбора, потребуется терпение и обучение животного использованию когтеточки и лотка.

Таким образом, перед выбором питомца следует взвесить все "за" и "против". Если сомневаетесь, можно попробовать временно взять кота и посмотреть, сможете ли вы с ним ужиться. Если вы уверены, что готовы к ответственности, стоит как можно скорее завести питомца, который наверняка ответит вам взаимностью.