Ваш идеальный выбор: какие породы кошек отлично подойдут для квартиры

Большинство людей испытывает привязанность к кошкам. Даже ученые подтверждают положительное воздействие наличия кошки в доме на её обитателей.
Кошки способны снимать стресс у человека и имеют потенциал в помощи в лечении некоторых заболеваний.
Люди, желающие завести пушистого друга, стремятся узнать, какая кошка лучше всего подойдет для жизни в квартире.
Все хотят иметь послушного и ласкового питомца. Так какую кошку стоит выбрать?
На самом деле, точного ответа на этот вопрос нет. Кошки — это уникальные и независимые существа. Характер каждого животного индивидуален и зачастую не зависит от породы. В то же время, некоторые породы кошек более подходят для жизни в квартире.
Обычно такие кошки имеют небольшие размеры и умеренный уровень активности. К ним относятся персы, канадские сфинксы, русские голубые, британские короткошерстные, шотландские вислоухие и прямоухие. Хотя все кошки разные, породы, такие как сиамы, абиссинцы и бенгалы, не рекомендуются для постоянной жизни в квартире из-за их требования к большим физическим нагрузкам.
Многие предпочитают завести питомца, требующего минимум ухода. Сложность ухода зависит от длины шерсти кошки. Например, у сфинксов, не имеющих шерсти, уход минимален.
Питомцы этих пород не имеют выраженной половой активности, что означает, что даже самец не будет проявлять неадекватного поведения в домашних условиях.
После сфинксов можно упомянуть шотландских вислоухих кошек. Их короткая шерсть делает их отличным выбором для квартиры. Они также известны своей чистоплотностью.
Характер кошки
Владельцы питомцев мечтают о любви и привязанности со стороны своих домашних животных. Многие предпочитают спокойных и неагрессивных кошек. Лучшими породами с таким характером являются персидская, священная бирма и рэгдолл. Рэгдоллы, например, славятся своей покладистостью и отсутствием агрессии.
К числу спокойных кошек также относятся невские маскарадные, европейские короткошерстные, сококе, тойгеры и британские породы. Если в доме есть маленький ребенок, стоит обратить внимание на мейн-кунов, канадских сфинксов и экзотических кошек. Эти породы обладают высокой коммуникабельностью и ласковым нравом.
Однако стоит помнить, что хорошими домашними питомцами могут быть и беспородные кошки. Иногда они даже лучше своих породистых собратьев. Они обычно более здоровы, независимы и отличные охотники.
Возраст кошки
Перед выбором домашнего питомца стоит учесть его возраст. Чаще всего предпочтение отдается котятам в возрасте от 3 месяцев до года. Однако есть много мифов о котятах.
Некоторые люди считают, что лучше всего брать котенка, однако они не всегда вырастают послушными и ласковыми, в то время как взрослые кошки уже имеют опыт общения с людьми и реже проявляют агрессию.
Пол кошки
Вопрос о том, кота или кошку, стоит рассматривать с учетом их особенностей. Кошки обычно чище, менее склонны к установлению лидерства и спокойнее. Коты же более агрессивны и склонны метить территорию.
Большинство проблем можно решить с помощью кастрации и стерилизации, однако это не всегда эффективно. Важно воспитывать любого питомца. Независимо от выбора, потребуется терпение и обучение животного использованию когтеточки и лотка.
Таким образом, перед выбором питомца следует взвесить все "за" и "против". Если сомневаетесь, можно попробовать временно взять кота и посмотреть, сможете ли вы с ним ужиться. Если вы уверены, что готовы к ответственности, стоит как можно скорее завести питомца, который наверняка ответит вам взаимностью.
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