Ничуть не меньше людей: как погодные изменения влияют на домашних животных

Эксперты рассказали, что изменение погоды влияет на питомцев

Не секрет, что изменение климата может серьезно влиять на некоторых людей, а на самых чувствительных — еще острее.

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Боль, депрессия, потеря аппетита или аллергии — это лишь несколько патологий, которые могут возникнуть у людей при изменении температуры.

Животные тоже подвержены процессу адаптации к новым климатическим условиям и могут страдать от изменений погоды, будь то неожиданный весенний шторм или переход с лета на осень.

Удивительно, насколько похожи болезни, которые испытывают животные, на те, которые страдают люди.

Чтобы помочь питомцам пережить период адаптации и минимизировать возможные негативные последствия, важно понимать, как изменения климата могут повлиять на них. Если внимательно следить за симптомами и советоваться с ветеринаром, питомец будет чувствовать себя лучше.

Изменение температуры

Резкое изменение температуры может вызвать затруднения как у людей, так и у животных. Организму животного сложно быстро приспособиться к новой среде, что может привести к простудам, фарингиту или трахеиту, а в худшем случае — к пневмонии.

Простуды могут возникать как зимой, так и летом из-за резких изменений температуры.

Смена сезона

Переход между сезонами также может повлиять на самочувствие питомца. Он может столкнуться с такими проблемами, как боли в суставах из-за падения температуры, усталость и депрессия из-за сокращения солнечных часов, а также аллергии и проблемы с паразитами, вызванные изменением климата.

Изменение времени

Смена времени также может повлиять на животных, поскольку они привыкли к определенному режиму. Хозяевам рекомендуется постепенно изменять расписание, чтобы питомец мог адаптироваться.

В любом случае изменения погоды и времени — это нормальное явление, с которым питомец может справиться при надлежащей поддержке.