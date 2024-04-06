Говорят, что пес — лучший друг человека.
Ниже кинологами представлено краткое описание нескольких пород, которые не только равны своим хозяевам по весу.
Бернский зенненхунд
Эта порода происходит из Швейцарии и является горной пастушьей породой, не предназначенной для работы. Эти псы вырастают до 65-90 см в холке, весом от 50 до 100 кг, и живут примерно 8-11 лет. Их шерсть обычно белая с рыжими вкраплениями, хотя бывают и другие варианты окраса.
Внутри породы различают длинношерстных и короткошерстных представителей. Они склонны к недоверию к незнакомцам, но верны своим хозяевам и дружелюбны к детям. Эти собаки могут использоваться как сторожевые и домашние питомцы, а также в горных спасательных операциях.
Однако, у них есть свои слабости, такие как склонность к завороту желудка, слюнотечение, проблемы с ушами и глазами, а также дисплазия суставов.
Немецкий дог
Немецкая порода собак, не подлежащая рабочим испытаниям, исторически используемая для охоты, но сейчас она чаще выступает в роли компаньона, охранника или защитника. У этих псов короткая шерсть, разрешены различные окрасы.
Кобели вырастают до 80-90 см в холке, а самки до 72-84 см, при этом вес колеблется от 65-90 кг у самцов и от 50-75 кг у самок. Продолжительность их жизни обычно составляет 6-8 лет. Доги преданы своим хозяевам и дружелюбны к детям, но у них могут быть проблемы со суставами, костями и сердцем, а также может проявляться заворот желудка.
Английский мастиф
Английская порода молоссового типа, которая ранее использовалась в качестве сторожевых собак, но теперь они чаще всего выступают в роли компаньонов. Они достигают высоты от 70 до 95 см и весят от 68 до 100 кг. Мастифы имеют короткую шерсть и могут иметь различные окрасы. Они лояльны и терпимы, но могут быть агрессивны, если считают, что их хозяева находятся в опасности.
Ньюфаундленд
Эта порода происходит из Канады и также не подлежит рабочим испытаниям. Ньюфаундленды являются собаками молоссового типа, которые ранее использовались в дрессуре, но сейчас чаще всего выступают в роли компаньонов или участвуют в спасательных операциях.
Они достигают высоты от 63 до 75 см и весят от 45 до 70 кг. Их шерсть средней длины, может быть черного, коричневого или бело-черного окраса. Ньюфаундленды обладают мягким характером и очень дружелюбны. У них также могут быть проблемы с заворотом желудка, их продолжительность жизни составляет около 11 лет.
Мастиф испанский
Эта порода собак также относится к молоссам и не подлежит рабочим испытаниям. Они используются в качестве охранников, охотников и военных собак.
У мастифов испанского различные окрасы, их рост колеблется от 78 до 88 см для кобелей и от 72 до 88 см для сук, а их вес варьируется от 52 до 77 кг для сук и от 90 до 100 кг для кобелей. У этой породы сильный нрав, они уверены в себе и требовательны к еде.
Композитор раскрылся иначе при сотрудничестве с казахским певцом.