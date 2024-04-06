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Такие гиганты не в каждый дом поместятся: названы породы собак, которые приковывают внимание своими размерами

Кинологи назвали самые большие породы собак

3:34
Зоосфера » Собаки

Говорят, что пес — лучший друг человека.

Кинологи назвали самые большие породы собак
Фото: Wikipedia by Sberlazza is licensed under Attribution 2.0 Generic

Ниже кинологами представлено краткое описание нескольких пород, которые не только равны своим хозяевам по весу.

Бернский зенненхунд

Эта порода происходит из Швейцарии и является горной пастушьей породой, не предназначенной для работы. Эти псы вырастают до 65-90 см в холке, весом от 50 до 100 кг, и живут примерно 8-11 лет. Их шерсть обычно белая с рыжими вкраплениями, хотя бывают и другие варианты окраса.

Внутри породы различают длинношерстных и короткошерстных представителей. Они склонны к недоверию к незнакомцам, но верны своим хозяевам и дружелюбны к детям. Эти собаки могут использоваться как сторожевые и домашние питомцы, а также в горных спасательных операциях.

Однако, у них есть свои слабости, такие как склонность к завороту желудка, слюнотечение, проблемы с ушами и глазами, а также дисплазия суставов.

Немецкий дог

Немецкая порода собак, не подлежащая рабочим испытаниям, исторически используемая для охоты, но сейчас она чаще выступает в роли компаньона, охранника или защитника. У этих псов короткая шерсть, разрешены различные окрасы.

Кобели вырастают до 80-90 см в холке, а самки до 72-84 см, при этом вес колеблется от 65-90 кг у самцов и от 50-75 кг у самок. Продолжительность их жизни обычно составляет 6-8 лет. Доги преданы своим хозяевам и дружелюбны к детям, но у них могут быть проблемы со суставами, костями и сердцем, а также может проявляться заворот желудка.

Английский мастиф

Английская порода молоссового типа, которая ранее использовалась в качестве сторожевых собак, но теперь они чаще всего выступают в роли компаньонов. Они достигают высоты от 70 до 95 см и весят от 68 до 100 кг. Мастифы имеют короткую шерсть и могут иметь различные окрасы. Они лояльны и терпимы, но могут быть агрессивны, если считают, что их хозяева находятся в опасности.

Ньюфаундленд

Эта порода происходит из Канады и также не подлежит рабочим испытаниям. Ньюфаундленды являются собаками молоссового типа, которые ранее использовались в дрессуре, но сейчас чаще всего выступают в роли компаньонов или участвуют в спасательных операциях.

Они достигают высоты от 63 до 75 см и весят от 45 до 70 кг. Их шерсть средней длины, может быть черного, коричневого или бело-черного окраса. Ньюфаундленды обладают мягким характером и очень дружелюбны. У них также могут быть проблемы с заворотом желудка, их продолжительность жизни составляет около 11 лет.

Мастиф испанский

Эта порода собак также относится к молоссам и не подлежит рабочим испытаниям. Они используются в качестве охранников, охотников и военных собак.

У мастифов испанского различные окрасы, их рост колеблется от 78 до 88 см для кобелей и от 72 до 88 см для сук, а их вес варьируется от 52 до 77 кг для сук и от 90 до 100 кг для кобелей. У этой породы сильный нрав, они уверены в себе и требовательны к еде.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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