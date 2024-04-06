Кошки прекрасно понимают наш язык: ученые заявили, что питомцы различают слова хозяина

Французские ученые заявили, что кошки различают голос хозяина

1:02 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Французские ученые обнаружили, что кошки могут различать голос своего владельца от голосов посторонних.

Фото: Wikipedia by Hisashi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Эксперты из Университета Нантер-ля-Дефанс пришли к выводу, что связь между кошкой и её владельцем имеет особый характер: в отличие от собак, которые реагируют на голоса всех, кошки реагируют только на зов своего хозяина.

Для проведения эксперимента исследователи наблюдали за шестнадцатью кошками в возрасте от 8 месяцев до 12 лет.

Научная группа записала аудиосообщение, которое хозяева адресовали своим питомцам. Также были записаны аналогичные фразы, произнесенные посторонними людьми.

После этого владельцы задавали своим кошкам вопросы обычным голосом, не обращенным к ним.

В результате исследования стало ясно, что кошки чаще реагируют на ласковый голос хозяина, проявляя активность в виде движения хвоста и ушей, а также оглядываясь.

На голоса посторонних людей или на фразы владельца, произнесенные обычным тоном, кошки не реагировали.