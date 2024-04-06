Мирись, мирись и больше не дерись: как решить домашние конфликты между питомцами

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Эксперты рассказали, как избежать разногласий между питомцами

2:37
Зоосфера

Как известно, в семьях с несколькими детьми всегда возникают временные "бои" за внимание и ресурсы.

Эксперты рассказали, как избежать разногласий между питомцами
Фото: Wikipedia by Emily Killian Molina is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

То же самое происходит и в мире животных. Почему возникают конфликты между домашними питомцами и стоит ли вмешиваться?

Настоящие любители животных редко ограничиваются одним питомцем, и это может вызвать напряженность среди "ветеранов" в доме.

Для животных новый член семьи может быть воспринят как угроза за любовь и внимание хозяина. Поэтому некоторые "разборки" неизбежны. Кроме того, неправильные действия хозяев могут усугубить конфликт между питомцами. Что делать в такой ситуации? Заранее подготовьте нового питомца своими предметами: миску, лоток для кошки и когтеточку.

Не стоит сразу сближать питомцев "нос к носу" в первый же день. Дайте им время познакомиться с запахами друг друга, разрешив пожить в разных комнатах.

Попробуйте некоторые хитрости, такие как одновременное кормление, что может укрепить связь между ними. Игра также может помочь, если вы уделите им равное внимание.

Важно не допускать нового питомца к действиям, которые запрещены другим животным в доме. По мнению специалистов, обычно к 6-7 неделям животные привыкают друг к другу, но иногда это занимает больше времени, учитывая индивидуальные характеры животных.

Если возникли новые разногласия…

Когда пушистые друзья перестали конфликтовать и вдруг начали снова, стоит задуматься о причинах.

Может быть множество факторов, и важно обратиться к зоопсихологу для выявления проблемы. Например, конфликты могут возникнуть из-за похода ветеринара или купания, когда животные приобретают новый запах.

Иногда конфликт может быть вызван перенесенной агрессией. Например, кот, увидев чужого сородича, может проявить агрессию к своему соплеменнику.

В случае возникновения конфликта животных их лучше разделить до успокоения и попытаться свести их вместе после этого. Если ситуация становится критической, можно обратиться к успокоительным препаратам и консультации с ветеринаром.

Когда конфликт набирает обороты… Если вы столкнулись с серьезной дракой между питомцами, необходимо прервать её. Возможны различные методы, от брызгания водой до бросания гремящих предметов в сторону животных, чтобы отвлечь их внимание.

В крайнем случае, можно вмешаться более решительно, например, накинув одеяло на ссорящихся питомцев, чтобы сбить их с толку и защитить себя. После разрешения конфликта важно осмотреть животных на наличие ран и при необходимости обратиться к ветеринару.

Лучший способ решать конфликты | Когда компромисс – плохая идея
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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