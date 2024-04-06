Киска не любит ваши руки: названы породы кошек, которые терпеть не могут сидеть на руках у хозяина

Эксперты назвали породы кошек, которые не любят сидеть на руках

2:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

В мире кошек есть множество пород, каждая из которых обладает своим неповторимым характером и предпочтениями.

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Одним из наиболее любимых занятий многих кошачьих владельцев является время, проведенное с их питомцами на руках. Однако некоторые породы кошек, согласно мнению экспертов, не так уж и в восторге от этого проявления любви, рассказали эксперты в области домашних животных.

Первая в списке — это абиссинская кошка. Эта порода славится своей энергией и любознательностью. Они часто предпочитают исследовать окружающий мир и быть ближе к действию, чем проводить время на руках своего хозяина.

Вторая порода, которая не всегда обожает обнимашки — сиамская кошка. Сиамцы известны своими ярко выраженными личностями и интенсивной привязанностью к своему владельцу. Однако они также могут быть довольно независимыми и предпочитать находиться в компании хозяина на своих условиях.

Третья порода — шотландская вислоухая кошка. Эти милые кошки с опущенными ушами обычно очень дружелюбны и ласковы, но иногда им не нравится, когда их поднимают на руки, особенно если это происходит неожиданно или слишком часто.

Следующая в списке — бенгальская кошка. Они известны своими игривыми натисками и любопытством, и хотя они могут научиться терпеть обнимашки, это обычно не их предпочтительное занятие.

Наконец, египетская мау завершает наш список. Эта порода, имеющая древние корни, обладает сильным характером и предпочитает показывать свою привязанность к хозяину через другие способы, а не через обнимашки.

Важно помнить, что каждая кошка уникальна, и ее предпочтения могут различаться в зависимости от индивидуальной личности. Некоторые представители перечисленных пород могут быть исключениями из правил и на самом деле обожать время, проведенное на руках.

Всегда важно обращаться к своему питомцу с уважением и учитывать его собственные предпочтения и комфорт.