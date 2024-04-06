Самые любимые в России: какие породы кошек и собак симпатизируют россиянам больше остальных

Эксперты ответили, какие породы кошек и собак россияне заводят чаще

1:39 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

За последние десятилетия в России наблюдается заметный рост популярности домашних животных, особенно кошек и собак.

Фото: openverse.org by jillmotts is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Это привело к увеличению разнообразия пород, которые выбирают россияне. Несмотря на разнообразие, существуют определенные породы, которые пользуются наибольшей популярностью среди россиян.

Среди кошек одной из самых распространённых пород является британская короткошерстная кошка. Она отличается спокойным характером, адаптируется к жизни в квартире и легко поддаётся дрессировке.

Помимо этого, россияне предпочитают сиамских кошек — элегантных, общительных и любознательных питомцев. Нельзя не упомянуть и популярность персидских кошек, благодаря своей красоте и неприхотливости в уходе.

В мире собак наибольшей популярностью у российских владельцев пользуются такие породы, как немецкая овчарка. Они отличаются преданностью, умом и хорошо подходят как для охраны, так и для активного времяпровождения.

Значительную часть российских семей занимает также такса, благодаря своему маленькому размеру и дружелюбному характеру. Популярными также являются хаски и лабрадоры — породы, которые отлично подходят для активного образа жизни и обладают дружелюбным нравом.

Однако стоит отметить, что выбор породы животного зависит от множества факторов, таких как размер жилища, образ жизни хозяев, их потребности в активном времяпровождении и многое другое.

Независимо от выбранной породы, важно помнить о том, что любое животное требует заботы, внимания и ответственного отношения со стороны своих хозяев.

Самые популярные породы кошек в мире!