Сделать самому или отдать чужому: эксперты рассказали о тонкостях груминга

Кинолог Голубев назвал домашний уход важным аспектом содержания собаки

Качественный уход за внешним видом домашнего питомца стал сложным и многоаспектным процессом. Несмотря на это, пренебрегать процедурами красоты для наших четвероногих друзей не рекомендуется.

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев поделился способами экономии на груминге для собак, сообщает Радио 1.

«Я не советую самостоятельно стричь собак, если у вас нет опыта в этом деле. Вы можете нанести вред своему питомцу и испортить его шерсть. Некоторые породы требуют специального и сложного ухода, поэтому лучше обратиться за помощью к профессионалам», — подчеркнул эксперт.

Тем не менее, Голубев отметил, что каждый владелец может научиться осуществлять мытье, расчесывание и стрижку когтей своей собаки. Это позволит значительно сэкономить на услугах зоо-салонов красоты для животных.

Домашний уход

Почти каждый владелец собаки способен проводить гигиенический уход самостоятельно. Этот процесс помогает поддерживать шерсть питомца в чистоте. Для этого понадобятся специальные средства и аксессуары для ухода за животными. Гигиенический уход включает в себя мытье, сушку феном, расчесывание, стрижку когтей, а также чистку ушей и глаз.

Если с детства приучать собаку к купанию, это станет для неё привычкой. Мыть собаку самостоятельно не сложно: важно, чтобы она чувствовала себя спокойно и комфортно во время процедуры. Используйте специальные средства для собак, избегая использования своего шампуня, который может негативно сказаться на её шерсти и коже. Также приобретите аксессуары для расчесывания шерсти, подходящие по типу шерсти вашего питомца.

Регулярный осмотр собаки

Важно проверять состояние своей собаки от хвоста до носа. Обращайте внимание на чистоту ушей и отсутствие выделений из глаз. Состояние шерсти также может свидетельствовать о проблемах со здоровьем. Чем чаще вы заботитесь о внешнем виде питомца, тем проще ухаживать за ним. Легче предотвратить образование колтунов, чем удалять их в салоне красоты (в некоторых случаях может потребоваться даже стрижка).

Отказ от ненужных аксессуаров и процедур

Отказ от лишних аксессуаров, не приносящих практической пользы, поможет сэкономить бюджет. Банты, стразы или другие украшения могут приносить эстетическое удовольствие, но не всегда оправданы в плане практичности.

Также стоит избегать окрашивания шерсти и использования украшений. Не все красители безопасны для собак и могут вызвать аллергическую реакцию. Помимо этого, использование украшений может стать причиной травм или проблем со здоровьем вашего питомца. Лучше всего сосредоточиться на регулярном уходе за вашей собакой, включая расчесывание, уход за глазами, ушами, когтями и периодическое купание, отметил Голубев.

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