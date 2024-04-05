Самое милое существо на Земле: научное исследование объяснило, почему все обожают кисок

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Ученые ответили, почему все любят кошек

2:01
Зоосфера » Кошки

Конечно, возможно, в мире найдутся люди, которые безразличны к кошкам, но, как правило, их доля значительно меньше, чем тех, кто обожает эти пушистые создания, заявляют ученые.

Ученые ответили, почему все любят кошек
Фото: Wikipedia by Takashi Hososhima is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Достаточно лишь взглянуть на маленького котенка, чтобы полюбить его: он такой неуклюжий, забавный и милый.

Взрослые кошки могут быть грациозными, прекрасными, но также и нелепыми, что усиливает привязанность к ним.

Почему же люди так любят кошек? Интересный факт о человеческом мозге заключается в том, что он способен легко распознавать детенышей. Как только человек видит что-то маленькое с крохотными лапами и большими глазами, его мозг уже начинает анализировать, что это малыш, требующий заботы и защиты. Этот инстинкт работает как для человеческих младенцев, так и для котят.

Генетика также играет роль. В древности люди жили на африканских саваннах и постоянно сталкивались с опасностью со стороны хищников. Те животные, на которых человек долго смотрел, начинали казаться ему симпатичными, и это чувство привязанности к животным сохранилось до сегодняшнего дня.

Кошки, имеющие общие черты с гепардами, тиграми и львами, также вызывают интерес у людей, потому что они происходят из того же семейства кошачьих. Поэтому наблюдать за этими мягкими созданиями для людей становится таким увлекательным занятием.

Удовлетворение потребностей играет существенную роль. Многие люди страдают от проблем с привязанностью и одиночеством, и кошки могут стать для них настоящими друзьями, обеспечивая необходимое чувство связи и взаимодействия.

Кошка воспринимает своего хозяина немного иначе, чем другие люди. Она не заботится о его внешности или том, что он говорит. Это позволяет человеку чувствовать себя расслабленно и принятym, укрепляя связь между ними.

Для многих людей кошки становятся не просто животными, которых нужно ухаживать, а полноправными членами семьи, с которыми они общаются на равных.

Почему люди любят кошек?
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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