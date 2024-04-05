Кошка подстраивается под режим и настроение хозяина. Как понять кошку?

Как кошки воспринимают своих владельцев

1:34 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки — это не просто домашние животные, они являются настоящими хозяевами своего жилья. С первых дней своей жизни они считают дом своим логовом, где они чувствуют себя безопасно, тепло и уютно.

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Кроме того, здесь их кормят, позволяют охотиться. Но в доме, заполненном кошачьими привычками, кто тогда является хозяином?

Исследования показывают, что чем дольше кошка живет рядом с человеком, тем сильнее она подстраивается под его ритм жизни и настроение. Когда питомец доволен и доверяет своему хозяину, он может устраиваться на его груди, нюхать его лицо, бодаться с ним. Некоторые кошки даже начинают облизывать лицо и руки владельца, считая, что умывают его, очищая от постороннего запаха.

Знаменитый кошачий массаж, который маленькие котята делают своей матери, взрослая кошка делает не каждому. Маленькие котята считают хозяина своим родителем и "лидером игр".

Взрослые кошки рассматривают своего владельца как защитника, кормильца и доверенное лицо. Они привыкают к человеку и тяжело переносят долгую разлуку. Особенно страдают от отсутствия хозяина сиамские и тайские кошки, ориенталы, сфинксы и мейн-куны. Поэтому важно учитывать их потребности при планировании отпуска или командировки.

Есть случаи, когда животное, несмотря на заботу и ласку новых хозяев, страдает от разлуки с прежним владельцем. Для питомцев мы — целая жизнь, важно помнить об этом, ведь мы — всё, что у них есть.