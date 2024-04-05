Шерсть будет шелковистой, и вы забудете о линьке: как правильно ухаживать за кошкой

Эксперты рассказали, как ухаживать за шерстью кошки

1:50 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Нельзя отрицать, что кошки являются самыми чистоплотными и аккуратными среди животных.

Фото: flickr.com by yeowatzup is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Они уделяют до 5 часов в день для того, чтобы ухаживать за своей шерстью.

Однако, даже с таким тщательным уходом, необходима помощь со стороны хозяев, чтобы обеспечить хорошее самочувствие кошки.

Купание кошек любой породы должно проводиться не реже 3 раз в год. Это необходимо, так как микроскопические частицы пыли и кожный жир могут забивать поры, через которые кожа получает кислород. Это может привести к потере блеска и эластичности шерсти, а также вызвать различные дерматологические проблемы.

Поскольку многие кошки испытывают стресс от купания, оно не должно длиться более 10 минут. Важно избегать попадания воды в уши, так как из-за особенностей ушного строения ее трудно удалить, что может привести к заболеваниям.

Хозяевам длинношерстных кошек приходится уделять больше внимания. Помимо обычного мытья, иногда необходимо использовать сухие шампуни. Они помогают поддерживать чистоту шерсти без лишней влаги.

Расчесывание играет важную роль в уходе за шерстью. Необходимо использовать специальные расчески, а не обычные, так как они могут повредить шерсть. Короткошерстным кошкам достаточно расчесывать шерсть один или два раза в неделю массажной щеткой для стимуляции кровообращения.

Длинношерстных кошек следует расчесывать чаще. Сначала массажной щеткой удаляют омертвевшие волоски, затем гребнем с редкими зубцами распутывают комочки шерсти, а затем гребнем с густыми зубчиками делают окончательный уход за шерстью.

Если найден большой комок шерсти, его следует распутать. Если это невозможно, то аккуратно обрезать его ножницами с закругленными краями.

Как ухаживать за шерстью кошки? 🐱