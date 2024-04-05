Собака невзлюбила ребенка: что делать и как оперативно исправить ситуацию — советы опытных хозяев

Считается, что питомец сам выбирает своего хозяина, так что проблемы с непринятием и агрессией не должны возникать.
Однако как обстоит ситуация в семьях с детьми? Почему дети могут вызывать агрессию у четвероногих друзей?
Основные причины, по которым дети могут вызывать негативную реакцию у собак, и дадим советы от экспертов.
Недостаток внимания
Уход за маленькими детьми требует много времени, что естественно. Но как при этом чувствует себя собака?
Часто она видит в ребенке конкурента и понимает, что теперь находится не на первом месте. Ее лай может свидетельствовать о дискомфорте и стрессе.
Воспитание ребенка в присутствии собаки
Если ваша собака наблюдает, как вы ругаете ребенка, она может "перенимать" ваш образ воспитания и пытаться воспитывать его, как своего щенка.
Ребенок как источник беспокойства, о котором вы не знали
Часто родители думают, что их дети никогда не беспокоят собаку, потому что дети так утверждают. Однако дети могут просто играть с питомцем, не осознавая, что их игры могут быть для собаки неприятными.
Попробуйте ясно объяснить детям, что такие игры могут быть вредными для животного.
Ребенок и собака без присмотра
Следить за ребенком и собакой одновременно сложно. Однако в первые два месяца после появления ребенка в семье необходимо уделить этому внимание.
Важно показать собаке, что ребенок важнее. Собачий инстинкт стремления к главенству в семье иногда сопровождается агрессией.
Полная изоляция собаки от ребенка
Такой подход только ухудшит ситуацию. Лучше не использовать намордник, если собака не проявляла агрессии к ребенку.
Позволяйте собаке контактировать с детьми. Ничего плохого не случится, если животное просто поиграет или познакомится с ребенком.
Придумайте совместные игры для детей и собаки
Множество вариантов: от догонялок до игр с мячом. Важно, чтобы ребенок бережно относился к собаке и понимал, что животное не должно его кусать или царапать. Если что-то не так, игру следует прекратить.
Свяжите игры с дрессировкой
Будет отлично, если ребенок начнет участвовать в дрессировке собаки, чтобы у нее также был авторитет перед ребенком, как у других членов семьи.
Не забывайте поощрять собаку лакомствами за хорошее поведение и выполнение команд.
Вовлеките ребенка в уход за собакой
Игры — это хорошо, но важно также учить детей заботиться о собаке с раннего возраста, чтобы питомец относился к ним, как к одному из хозяев.
Следуя этим рекомендациям, вы сможете построить правильные отношения между собакой и детьми.
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