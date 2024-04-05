Собака невзлюбила ребенка: что делать и как оперативно исправить ситуацию — советы опытных хозяев

Эксперты ответили, что делать, если собака невзлюбила питомца

2:44 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Считается, что питомец сам выбирает своего хозяина, так что проблемы с непринятием и агрессией не должны возникать.

Фото: openverse.org by In Memoriam: Jakes_World is licensed under CC BY-NC 2.0.

Однако как обстоит ситуация в семьях с детьми? Почему дети могут вызывать агрессию у четвероногих друзей?

Основные причины, по которым дети могут вызывать негативную реакцию у собак, и дадим советы от экспертов.

Недостаток внимания

Уход за маленькими детьми требует много времени, что естественно. Но как при этом чувствует себя собака?

Часто она видит в ребенке конкурента и понимает, что теперь находится не на первом месте. Ее лай может свидетельствовать о дискомфорте и стрессе.

Воспитание ребенка в присутствии собаки

Если ваша собака наблюдает, как вы ругаете ребенка, она может "перенимать" ваш образ воспитания и пытаться воспитывать его, как своего щенка.

Ребенок как источник беспокойства, о котором вы не знали

Часто родители думают, что их дети никогда не беспокоят собаку, потому что дети так утверждают. Однако дети могут просто играть с питомцем, не осознавая, что их игры могут быть для собаки неприятными.

Попробуйте ясно объяснить детям, что такие игры могут быть вредными для животного.

Ребенок и собака без присмотра

Следить за ребенком и собакой одновременно сложно. Однако в первые два месяца после появления ребенка в семье необходимо уделить этому внимание.

Важно показать собаке, что ребенок важнее. Собачий инстинкт стремления к главенству в семье иногда сопровождается агрессией.

Полная изоляция собаки от ребенка

Такой подход только ухудшит ситуацию. Лучше не использовать намордник, если собака не проявляла агрессии к ребенку.

Позволяйте собаке контактировать с детьми. Ничего плохого не случится, если животное просто поиграет или познакомится с ребенком.

Советы от специалистов:

Придумайте совместные игры для детей и собаки

Множество вариантов: от догонялок до игр с мячом. Важно, чтобы ребенок бережно относился к собаке и понимал, что животное не должно его кусать или царапать. Если что-то не так, игру следует прекратить.

Свяжите игры с дрессировкой

Будет отлично, если ребенок начнет участвовать в дрессировке собаки, чтобы у нее также был авторитет перед ребенком, как у других членов семьи.

Не забывайте поощрять собаку лакомствами за хорошее поведение и выполнение команд.

Вовлеките ребенка в уход за собакой

Игры — это хорошо, но важно также учить детей заботиться о собаке с раннего возраста, чтобы питомец относился к ним, как к одному из хозяев.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете построить правильные отношения между собакой и детьми.

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