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Эти собаки в черном списке: названы породы собак, которые никогда нельзя будет заводить

Кинологи назвали запрещенные породы собак

2:01
Зоосфера » Собаки

Примерно в 1980-х годах произошел ряд нападений со стороны питбулей и других пород собак по всему миру, что привело к введению запретов на их содержание во многих странах. Эксперты рассказали, каких собак нельзя заводить.

Кинологи назвали запрещенные породы собак
Фото: openverse.org by tjortenzi2012 is licensed under CC BY-SA 2.0.

В 1991 году британский парламент принял решение о запрете на владение определенными породами, такими как японская тоса-ину, бразильская фила, аргентинский дог и питбуль. Этот шаг стал отправной точкой для многих других стран, последовавших его примеру.

Даже в тех странах, где содержание указанных пород разрешено, получение страховки на случай ущерба, причиненного собаками, представляет собой сложную задачу для их владельцев.

Американский бульдог, происходящий из южных регионов, где он использовался для охоты на диких свиней, оказался запрещенной породой в таких странах, как Сингапур, Дания и многих городах. Их великая сила и высокий болевой порог делали их востребованными в этой роли.

Термин "бандог" использовался для обозначения породы собак, которая была востребована еще в Римской империи для сражений на аренах и в боях. Сегодня эта порода уже вымерла, но в прошлом она играла важную роль.

Неаполитанский мастиф, также известный как итальянский мастиф, использовался как бойцовская собака на гладиаторских аренах в Италии. В настоящее время они чаще всего используются для охраны имущества и домов.

Волчьи собаки, такие как чехословацкая волчья собака или волчья собака Саарлоса, представляют собой гибриды с смешанным генетическим составом, что делает их поведение непредсказуемым.

Бурский бульдог, известный также как бурбуль, происходит из Южной Африки и был выведен с целью охраны имущества и безопасности, при этом сохраняя безопасность для детей. Вес этой породы может достигать 50 кг, и она также подпадает под запрет в определенных странах, включая Данию.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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