Если хочется чего-то необычного: названы нестандартные домашние питомцы, идеальные для содержания в квартире

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Эксперты назвали необычных домашних питомцев

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Зоосфера

Иногда владение крупным домашним животным, таким как собака или кошка, может быть непрактичным в квартире из-за ограниченного пространства.

Эксперты назвали необычных домашних питомцев
Фото: openverse.org by Ivan Radic is licensed under CC BY 2.0.

Однако, если вы все же хотите иметь питомца, есть необычные, но приемлемые варианты, заявили эксперты. В последнее время все больше людей отдают предпочтение экзотическим животным.

Муравьиная ферма или аквариум с улитками могут стать альтернативой. Муравьиная ферма представляет собой компактную конструкцию с множеством туннелей, в которых обитает семья муравьев.

Они обладают строгой социальной иерархией и не представляют угрозы для людей, подобно виноградным улиткам.

Улитки — это спокойные и медлительные создания, сравнимые с шпорцевыми лягушками, и в настоящее время они становятся все более популярными в качестве домашних питомцев. Еще одним вариантом могут быть мадагаскарские тараканы, хотя это животное не для всех.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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