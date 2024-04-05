Если хочется чего-то необычного: названы нестандартные домашние питомцы, идеальные для содержания в квартире

Иногда владение крупным домашним животным, таким как собака или кошка, может быть непрактичным в квартире из-за ограниченного пространства.
Однако, если вы все же хотите иметь питомца, есть необычные, но приемлемые варианты, заявили эксперты. В последнее время все больше людей отдают предпочтение экзотическим животным.
Муравьиная ферма или аквариум с улитками могут стать альтернативой. Муравьиная ферма представляет собой компактную конструкцию с множеством туннелей, в которых обитает семья муравьев.
Они обладают строгой социальной иерархией и не представляют угрозы для людей, подобно виноградным улиткам.
Улитки — это спокойные и медлительные создания, сравнимые с шпорцевыми лягушками, и в настоящее время они становятся все более популярными в качестве домашних питомцев. Еще одним вариантом могут быть мадагаскарские тараканы, хотя это животное не для всех.
Музыкант Стас Намин поделился деталями близких отношений Аллы Пугачевой с эмигрантами и рассказал о состоянии ее здоровья.