Будут пакостить вам всю свою жизнь: названы самые злючие породы кошек — не дайте себя обмануть

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Эксперты назвали самые злые породы кошек

1:14
Зоосфера » Кошки

Кошки — это не только мягкие и пушистые создания, которые мурлычут, когда их гладишь. Некоторые из них могут быть настоящими "злодеями" в мире домашних животных.

Эксперты назвали самые злые породы кошек
Фото: Wikipedia by stefan_fotos is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Эксперты в области поведения животных изучили различные характеристики, чтобы определить, какие из кошек проявляют наибольшую агрессию и злость.

  • Сиамская кошка: эти кошки известны своими ярко выраженными личностями. Они могут быть предельно агрессивными и иметь склонность к защите своей территории.
  • Персидская кошка: несмотря на свой обычно спокойный вид, персидские кошки могут проявлять агрессию в отношении других животных и даже людей, если их территория нарушается.
  • Бенгальская кошка: эта порода известна своим диким видом и энергичным характером. Они могут быть агрессивными, особенно если чувствуют угрозу для своего территориального пространства.
  • Скоттиш-фолд: эти кошки могут проявлять агрессию из-за своей уязвимости. Из-за специфической структуры ушей и склонности к определенным заболеваниям они могут быть чувствительны к боли.
  • Манчкин: эта порода, известная своими короткими лапками, может испытывать агрессию, если чувствует себя ограниченной в своей подвижности.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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